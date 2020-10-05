Türk P&I Sigorta'nın Yeni Genel Müdür Yardımcısı Enis Güngör

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünden burslu mezun olmuştur. 2007 yılında PwC’de denetim asistanı olarak başladığı görevini 2012-2014 yılları arasında Müdür olarak devam ettirdikten sonra Operasyonel Filo Kiralama sektöründe faaliyet gösteren Hedef Filo’da Bütçe, Raporlama ve Muhasebe Departmanlarından sorumlu müdür olarak yaklaşık 1,5 yıl görev almış, 2015-2018 yılları arasında PwC’deki kariyerine Kıdemli Müdür olarak devam etmiştir.

2018 yılından 2020 yılı Eylül ayına kadar PwC Denetim Departmanı Finansal Hizmetler Bölümünde Direktör olarak görev almıştır. PwC Denetim Departmanı Finansal Hizmetler Bölümü insan kaynakları planlaması sorumluluğunun yanında Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı banka ve sigorta şirketlerinin denetimlerinde kıdemli denetçi olarak görev almış; sigorta, banka ve diğer finans kuruluşlarının satınalma, birleşme ve sermaye piyasası ihraçlarında aktif rol almıştır.

2020 Ekim ayında Türk P&I Sigorta ailesine Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır.

SMMM, KGK Bağımsız Denetçi ve Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Sigortacılık Bağımsız Denetim lisansları bulunmaktadır.

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