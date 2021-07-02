Gölcük Tersanesi'ne 565 İşçi Alımı Yapılacak!

Gölcük Tersane Komutanlığı İŞKUR üzerinden 565 kişilik işe alım sürecini başlattı. Alım yapılacaklar arasında torpidocu, armador, borucu, elektrikçi, tesviyeci gibi pek çok meslek bulunuyor. Başvuracak kişilerin son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı başvurular için İŞKUR'a yönlendirme yapsa da İŞKUR üzerinden yapılan kontrolde başvuruların henüz açılmadığı görüldü.

İŞE ALINACAK MESLEK VE SAYILARI

Torpidocu(2)

Elektronikçi (2)

İnşaatcı (1)

Akücü (10)

Armador (27)

Borucu (65)

Boya imalat (3)

Boyacı (5)

Dökümcü (4)

Elektrikçi (46)

Elektronikçi (57)

Elektrikçi (4)

Fiberglascı (10)

Frezeci (22)

Gemi adamları (1)

İskeleci (9)

İş makinaları operatörü (4)

Kaynakçı (25)

Kompresör onarımcısı (16)

Lastik/plastik mamülleri imalcisi (3)

Maden kaplamacı (4)

Marangoz (5)

Modelci (4)

Motorcu (27)

Saç ve ince saç işçisi (15)

Soğutma ve yıkama makinesi onarımcısı (3)

Tekneci (47)

Tesviyeci (117)

Tornacı (25)

Yelkenci (2)

Başvuru şartları için tıklayınız!

Vira Haber