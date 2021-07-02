Ünal Baylan: "Denizcilik Sektöründe Dünyanın Tersine Bir Büyüme Sağladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde 'Bugünden Yarına Denizcilik Rotası' başlıklı oturumun moderatörlüğünü Inbusiness Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler üstlenirken; Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Güngen Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait Güngen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar ve T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan konuk oldu.

"Özellikle sondajın yapıldığı alanlarda Gemi Trafik Hizmetleri projelerimiz söz konusu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan; oturumda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Deniz yolu taşımacılığı, ekonomik ve daha çevreci olmasından mütevellit daha çok tercih edilen taşımacılık türü. Ülkemizde yakın yol taşımacılığını geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kabotaj taşımacılığındaki eksikliklerimizin farkındayız, bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor.

Pandeminin denizcilik sektörüne vermiş olduğu yıkıma rağmen; denizcilik sektöründe dünyanın tersine bir büyüme sağladık. Büyümemiz devam ediyor, tüm dünyayı etkileyen faktörler elbette bizleri de etkiledi. Gemi insanı ülkesiyiz. Buna çok ehemmiyet veriyoruz. Bu bizler için en büyük hususlardan biri.

Türk gemilerinin sayısını nasıl arttırırız sorusunun yanıtlarını arıyoruz. Denizci millet düsturundan hareketle eğitimlerimizi sıkılaştırmak istiyoruz. Çünkü; geçmişten günümüze dünyanın her yerine gemiler göndermiş bir milletiz.

Sektördeki sistemi yönetebilmek için, dijitalleşmemiz gerekiyor. Pandemi süreci bu durumu değerlendirmek için bir fırsat oldu. Dijital sistem üzerinden işlemlerimizi yürütebilir hâle geldik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, sistemin güncel kalması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bunların yönetimi ve idame ettirilmesi, ciddi bir akıl gerektiriyor. Özellikle sondajın yapıldığı alanlarda Gemi Trafik Hizmetleri projelerimiz söz konusu. Bu projelerde; yeni kurduğumuz tamamen milli ve yerli kaynaklardan faydalanacağız.

Gemi teşviğiyle ilgili desteğimizi açıkladık. Denizcilik sektörünü ilgilendiren tüm konularla ilgili her türlü desteği sağlamaya hazırız."