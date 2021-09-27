Guatemala'da köpek balığına benzer tekneden 515 kilo uyuşturucu çıktı

Ülkenin doğusundaki Puerto Barrios sahilinde, köpek balığına benzer bir sürat teknesinde gizlenmiş halde uyuşturucu madde tespit edildi.

İhbar üzerine harekete geçen narkotikle mücadele ekipleri, bir tekneye yaptığı operasyonda, 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

6 kişi gözaltına alındı

Bölgede ayrıca uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yanmış bir uçağında bulunduğu ve 6 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ordu sözcüsü Ruben Tellez, açıklamasında, Meksika sınırına yakın kuzey bölgesinden ülkeye yasa dışı olarak bir uçağın indiğini tespit ettiklerini söyledi.

Uyuşturucu trafiği

ABD makamlarına göre, Güney Amerika ülkelerinden gönderilen uyuşturucu sevkiyatı; uçak, tekne ve denizaltılarla uluslararası kartellerin de aracılığıyla Orta Amerika ve Meksika üzerinden geçiyor.

Guatemalalı yetkililere göre, ülkede her yıl uyuşturucu kaçakçılığı ve çete operasyonlarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.

Vira Haber