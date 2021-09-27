Bosphorus Cup’ta büyük kupa Asterisk’in

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli spor orgazanisyonlarından biri olan Bosphorus Cup 2021’de son gün heyecanı da geride kaldı. 23 Eylül’de başlayan organizasyonda, üçüncü gün gerçekleşen Caddebostan etabı sonrasında şampiyonluk Hasip Gençer kaptanlığındaki Asterisk yelkenlisinin oldu.

On farklı ülkeden 51 teknenin 500’e yakın yelkenciyle katıldığı, ‘Boğazın Yarışı 20 Yaşında’ sloganıyla düzenlenen bu yılki yarış, 25 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabının ardından, 26 Eylül Pazar günü Caddebostan etabında da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Caddebostan’da yelkenliler 10 knot’ı bulan rüzgar eşliğinde nefes kesen bir mücadele gerçekleştirdiler.

Son gün yarışları tamamlandıktan sonra dört günlük organizasyonda büyük kupanın sahibi de belli oldu. Asterisk ekibi Kalamış Marina’da Bosphorus Cup Trofe Kupası’nı evlerine götürmek üzere aldılar.

20 yaşını kutlayan Bosphorus Cup ile ilgili bilgiler veren Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyor. Gorbon sözlerini şöyle sürdürdü: “Bosphorus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. 20 yıl boyunca uluslararası seviyede böylesi bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği ve desteği olan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum.”

Bosphorus Cup 2021’in sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

Genel sıralama

1. Asterisk

2. Setur Marinas Cheese

3. Borusan Racing Çılgın Sigma 2

BTC 2

1. Özay Sailing Team-Electron

2. Pfizer Hedef Yelken

3. Wasabi Dentaprime

Cruiser

1. Puff

2. IYK Blue Wind

3. My First – Yıldızlar Takımı

Sportsboat

1. Adios

2. KS Global Lojistik Ebruli

3. Code – Zero

ORC

1. Setsail

2. Chocolate

3. Essentia

Vira Haber