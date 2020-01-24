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Guyana ilk petrol sevkiyatını İngiltere’ye yapıyor

Guyana ilk petrol sevkiyatını İngiltere’ye yapıyor

Güney Amerika ülkesi Guyana sularından çıkarılan petrolün ilk sevkiyatı bu ayın sonlarında İngiltere’ye gerçekleştirilecek.

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Güney Amerika ülkesi Guyana sularından çıkarılan petrolün ilk sevkiyatı bu ayın sonlarında İngiltere’ye gerçekleştirilecek. ExxonMobil öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 6 milyar varilden fazla denizüstü (offshore) ham petrol ve gaz keşfi yapılan Güney Amerika ülkesi Guyana, petrol ihraç eden ülke konumuna geliyor. Gemi takip hizmetleri veren Kpler, ExxonMobil tarafından kiralanan Yannis P adlı geminin 17 Ocak'ta yüklendikten sonra 30 Ocak'ta İngiltere’ye 1 milyon varil petrolü boşaltmasının beklendiğini bildirdi.

Vira Haber

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