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Hacizli gemilerden ilki denize indirildi

Hacizli gemilerden ilki denize indirildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Madenci Gemi Sanayi AŞ. döneminde kızağa konulan ancak atıl durumda kalan 2 gemiden biri denize indirildi.

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Lider Denizcilik AŞ. tarafından satın alınan gemilerin denize indirilmesini üstlenen Kızakçılar Denizcilik’te görevli Montaj ustası Mehmet Yalman, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemilerin denize indirilmesi çalışmalarına yaklaşık bir ay önce başladıklarını söyledi.

Yalman, 100 metre boyunda, genişliği 6 metre 7 bin topluk konteyner gemilerinin ilkini dün denize indirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

 “İndirme önce 10 personel ve gerekli ekipmanlarımızla birlikte tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra da gemiyi kusursuz şekilde denize indirdik. Gemi, İstanbul Tuzla’daki Özkaradeniz Tersanesine çekilerek, burada dış ve iç donanımı tamamlanacak. Halen ikinci gemiyi indirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Vira Haber

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