Rusya yeni bir uçak gemisi için harekete geçti

Rusya tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov’dan daha büyük bir uçak gemisi yapmak için kolları sıvadı. RBK Daily gazetesine açıklama yapan Rusya Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, “OSK, Amiral Kuznetsov’dan daha fazla su çekme kapasitesine sahip yeni nesil uçak gemileri inşa etme olasılığı üzerinde çalışıyor. Yapılan çalışmalar, bu alanda potansiyel olduğunu gösteriyor” dedi.

Rahmanov, Rusya’da dev uçak gemilerinin inşa edebileceği iki tersane bulunduğunu kaydetti.

Rus yetkili, “Dev uçak gemilerinin inşası için şu anda en az iki tersane var. Bunların ilki, daha önce dediğim gibi ‘Sevmaş’, diğerinin adını şimdilik söylemeyeceğim” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya Donanması’nın envanterine girecek olan yeni uçak gemisinin inşasına 2025 yılında başlanacağını açıklamıştı.

Vira Haber