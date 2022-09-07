Hamburg SMM Uluslararası Denizcilik Fuarı’na İlgi Büyük

Hamburg SMM 6 Eylül Salı günü Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim, Uluslararası Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Guy Platten ve Almanya Deniz Endüstrisi ve Turizmden sorumlu Federal Hükümet Koordinatörü Claudia Mueller’in açılış konuşmaları ile başladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın büyük bir heyetle katıldığı fuarın ilk gününde Gemi İnşa Sanayiciler Birliği de bir kokteyl verdi.

Önde gelen uluslararası deniz ticaret fuarı 6-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Hamburg'da gerçekleşecek. 100'den fazla ülkeden yaklaşık 2.000 katılımcı ve 40.000'den fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. On bir sergi salonunda SMM, denizcilik sektörünün tüm değer zincirini kapsıyor. Yenilik için bir platform olarak, dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiriyor. 30. SMM, deniz enerjisi geçişi, dijital dönüşüm ve iklim değişikliğine odaklanıyor. 2021 SMM, COVID pandemisi nedeniyle çevrimiçi bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Bu yıl, denizcilik topluluğu bir kez daha sergi kampüsünde ve üst düzey panelistlerin yer aldığı konferanslarda canlı olarak bir araya gelecek. SMM 2022, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un himayesinde düzenleniyor.

İMEAK DTO Heyetinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri Başaran Bayrak, Faruk Miras, Zihni Memişoğlu, Burak Akartaş, Meclis Başkanvekili Emin Eminoğlu Meclis Katip Üyesi Serhat Barış Türkmen, Oda Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası heyeti, Türkiye Milli Katılım Standı ve fuara katılan firmalara ziyaretler gerçekleştiren Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’e eşlik etti. İMEAK DTO Heyeti tarafından Ahmet Başar Şen’e plaket takdim edildi. Bu arada heyet Alman Yat Gemi İnşa Birliği standını da ziyaret ederek görüşmeler yaptı.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçılar Birliği’nin standı da en çok ziyaret edilen stantlar arasındaydı. Başkan Cem Seven ve DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve GYHİB Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak stantta ziyaretçileri ağırladılar.

Açılışta konuşmacılar; tedarik zincirinin bozulması, alternatif tahrik teknolojileri, e-yakıtlar, siyasi ve iş dünyası liderleri, denizcilik endüstrisinin karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları tartıştılar. Vardıkları sonuç; gemi inşa şirketleri ve tedarikçileri denizcilikte geçişe hazırlar ve SMM bunun nasıl gerçekleştirileceği konusunda değerli girdiler sağlamak için ideal bir platform. Fuarın açılışında yüksek profilli konuşmacıların yer aldığı SMM basın toplantısı yapıldı. Hamburg Messe und Congress GmbH Başkanı ve CEO'su Bernd Aufderheide, tüm sergi kampüsünün dolu olduğunu ve yüz yüze etkileşimin nihayet yeniden mümkün olduğunu belirtmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kapalı limanlar, aşırı gerilmiş tedarik zincirleri, ekip değişikliği zorlukları, Covid-19, son iki yılda dünyayı sıkı bir şekilde kontrol etti. Moderatör David Patrician, Clarksons Research'ün Genel Müdürü Steve Gordon'a, Covid'in Yeşil Gündemin denizcilik endüstrisinin odağından kaymasına neden olup olmadığını sordu. Gordon'un yanıtı “Konu aslında daha belirgin hale geldi” oldu. Denizcilik endüstrisinin krizi ne kadar iyi yönetebildiğine şaşırdığını da sözlerine ekledi: “Nakliye piyasası Covid sırasında oldukça dirençli kaldı.”

ZAMAN YOK, KAYNAK YOK

Dr. Uwe Lauber “Armatörler hangi alternatif yakıtı tercih etmeli? Şimdiye kadar net bir cevap yok. Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun sağladığı tek şey 2100 yılı için sıfır emisyon hedefidir. Ancak endüstrinin kendisinin daha yüksek hedefleri var” dedi. Yine de Dr. Uwe Lauber, bu hırsların bile işe yarayacağına inanmıyor. MAN Energy Solutions CEO'su, deniz geçişinin bugün teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Lauber, “İyi haber şu ki, düzenleyici çerçeve sağlandı, nakliye çevreci olabilir ve 2045'ten sonra daha fazla CO2 yaymaz. Ancak bu yine de Paris anlaşmasına uygun olacak kadar hızlı olmayabilir. Şimdi harekete geçmezsek, tek başına endüstri büyümesi, 2045'e giden yolda büyük bir emisyon aşımına yol açacaktır. Teknolojinin gerçekten mevcut olduğu, şirketin hem metanol hem de geleneksel yakıtlarla çalışabilen bir motoru sergilediği Salon A3'teki SMM'deki MAN ES standında görülebilir. 2024 için MAN, amonyakla çalışacak şekilde tasarlanan ilk motorunu duyurdu”.

“Bu arada yeterli yakıt yoksa tüm bu teknolojinin armatörlere ne faydası var”, diye bir soru yöneltti Lars Robert Pedersen. BIMCO Genel Sekreter Yardımcısı'na göre, yeterli enerji kaynaklarının eksikliği büyük bir sorun. BIMCO Genel Sekreter Yardımcısı “Geçiş için sürdürülebilir enerjinin mevcudiyeti, denizciliğin ve toplumun diğer tüm sektörlerinin dekarbonizasyonun hem sorusu, hem de cevabıdır. Ölçek anıtsaldır. Sürdürülebilir enerjinin ölçeği büyütülürken, denizcilik beklememeli, filonun verimliliğini artırmak için tüm yolları takip etmelidir” dedi.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE DEVLET DESTEĞİ

Alman Federal Denizcilik Koordinatörü Claudia Müller, denizcilik sektörüne devlet desteği sözü verdi. Müller; “Sektöre gerekli yatırımları planlamak ve düşük karbonlu ve sıfır karbonlu yakıt ve teknolojilerin üretimini artırmak için sağlam bir temel sağlamak Almanya'nın şu anki en büyük önceliği” dedi. Claudia Müller, yenilenebilir enerji üretimini hızlandırmak için küresel çabaların güçlü artışından bahsetti ve şöyle devam etti: “Kuzey Afrika'da ve Arap Yarımadası'nda büyük güneş enerjisi çiftlikleri, Şili'de büyük açık deniz ve kara rüzgar enerjisi projeleri için planlar var ve Avustralya da iddialı projelerle trende katılıyor. Uluslararası deniz taşımacılığının e-yakıtlar olmadan çalışması pek mümkün olmasa da, yakıt hücrelerinin ve tamamen elektrikli tahrikin uygun seçenekler olduğu kısa mesafeli trafik için seçenekler daha geniştir”. Müller, “Nakliye ve ötesi için kendimize sormaya devam etmemiz gereken soru şudur: Hangi enerji kaynağı belirli uygulamalar için en uygun ve en verimlidir?" diye sordu ve “Ancak geleceğe bakarken, gemilerin 25 yıla kadar hizmet ömrü olduğu için operasyondaki filoyu unutmamak önemlidir. Anahtar fırsatlardan biri verimlilik geliştirmeleridir” dedi.

Hapag-Lloyd AG'de Düzenleyici İşler Direktörü Wolfram Guntermann da konuşmasında, “Güçlendirme programları bunun anahtarıdır” dedi. Dünyanın en büyük beşinci konteyner nakliye şirketinde bu, Alman üretici MMG'nin (Mecklenburger Metallguss GmbH) yüksek verimli pervanelerinin yenilenmesi anlamına geliyor. Guntermann, "Bu pervaneler hem enerji tüketimini hem de CO2 emisyonlarını yüzde 10 ila 13 oranında azaltacak. Hapag-Lloyd, üç haneli milyon Euro aralığında bir miktar yatırım yapıyor. Şirket, kendi gemilerinin karbon yoğunluğunu yüzde 30 oranında azaltmak istiyor” şeklinde konuştu.

6 Eylül Salı'dan 8 Eylül Perşembe'ye kadar, SMM her gün 10:00'dan 18:00'e kadar açık olacak. 9 Eylül Cuma günü ise fuar saat 16:00'da kapanacak. Gazeteciler buradan çevrimiçi SMM için akreditasyon talebinde bulunabilirler.

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