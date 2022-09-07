Milli Yüzücü Bengisu Avcı Erdoğan, Kaliforniya’da Açık Deniz Maratonunu Tamamladı!

Ultra Maraton Yüzücümüz 26 yaşındaki Bengisu Avcı Erdoğan, 6 Eylül 2022 tarihinde TSİ saat 09:00’da ABD’nin Katalina adasından yüzmeye başladığı 34 km’lik (20 deniz mili) zorlu maraton geçişini tamamlayarak Kaliforniya'nın San Pedro sahilindeki Sacred Cove Beach’te ana karaya ulaştı.

Katalina Kanalı geçişini 11 saat 59 dakikada geçen Bengisu Avcı Erdoğan, Pasifik Okyanusundaki bu parkuru tamamlayan ilk Türk Kadın Yüzücü oldu. 2018 yılında da İngiltere’den Fransa’ya İngiliz Kanalı’nı (Manş Denizi) en hızlı geçen Türk Kadın yüzücüsü ünvanını taşıyan Bengisu Avcı Erdoğan, 7 zorlu maratondan oluşan Ocean Seven’ın da iki ayağını tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Katalina Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın yüzücü

Katalina Kanalı Yüzme Federasyonu tarafından sağlanan hakem ve teknelerin yanı sıra beslenmelerini sağlayan kanoların da maratonda yüzücülere eşlik ettiğini söyleyen Bengisu Avcı Erdoğan, “Su sıcaklığı Kaliforniya’ya yaklaştıkça soğudu, Manş Denizi kadar değişken değildi ve akıntılar olsa da yüksek gelgit değişimi yoktu. Deniz canlılarının sayısı da oldu oldukça fazlaydı ama şu ana kadar rapor edilmiş bir saldırı yok. Zor olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Bu zorlu maratonu, ülkem adına katılarak tamamladığım ve Katalina Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın yüzücü olduğum için çok mutlu ve gururluyorum.” dedi.

Yüzücülere yönelik fiziksel ve zihinsel zorlukları açısından İngiliz Kanalı ile karşılaştırılan Katalina Kanalı’ndaki bu maratonda Yemeksepeti, besin değeri yüksek gıda ürünleriyle de milli sporcumuzun yanında yer aldı.

Ülkemizi başarıyla temsil eden milli yüzücümüz, Türkiye’deki antrenmanlarında da sporcu beslenme kitini Yemeksepeti’nin jet ski teslimatıyla alarak maratona hazırlandı.