Hasankeyf'te yüzer liman montajı tamamlandı

Antik kent Hasankeyf'te Ilısu Barajı HES Projesi kapsamında baraj göleti altında kalacak eserleri korumaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü, Hasankeyf'te yüzer liman montajının tamamlandığını belirtti.

Açıklamada, "Baraj gölü altında kalmayacak yukarı Hasankeyf antik kentine gelecek ziyaretçilerin burada bulunan Küçük Saray, Büyük Saray, Ulu Camii, Osmanlı Mescidi vb. tarihi yapıları ziyaret etmesi amacıyla, baraj gölünün her kotunda tekneler ile ulaşımı sağlayacak yüzer limanın montaj çalışmaları tamamlanmıştır." denildi.