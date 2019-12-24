İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖRDEN

  3. Hasankeyf'te yüzer liman montajı tamamlandı
Hasankeyf'te yüzer liman montajı tamamlandı

Hasankeyf'te yüzer liman montajı tamamlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Yukarı Hasankeyf bölgesinde tarihi yerlerin ziyaret edilmesi amacıyla baraj gölünün her kotunda tekneler ile ulaşımı sağlayacak yüzer limanın montaj çalışmaları tamamlandı.

A+A-

Antik kent Hasankeyf'te Ilısu Barajı HES Projesi kapsamında baraj göleti altında kalacak eserleri korumaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü, Hasankeyf'te yüzer liman montajının tamamlandığını belirtti.

Açıklamada, "Baraj gölü altında kalmayacak yukarı Hasankeyf antik kentine gelecek ziyaretçilerin burada bulunan Küçük Saray, Büyük Saray, Ulu Camii, Osmanlı Mescidi vb. tarihi yapıları ziyaret etmesi amacıyla, baraj gölünün her kotunda tekneler ile ulaşımı sağlayacak yüzer limanın montaj çalışmaları tamamlanmıştır." denildi.

Bu haber toplam 104 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.