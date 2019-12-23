Nippon Paint'in LF-Sea Hull kaplamalarına ödül

Japonya Parlamenter Çevre Bakan Yardımcısı Tetsuya Yagi, bir Seçici Kurulun Nippon Paint Marine Coatings’in kaplama sisteminin Karşı Önlem Teknolojisi kategorisindeki tüm kriterleri karşıladığını tespit etmesinin ardından ödülü NPMC Başkanı Seiichiro Shirahata'ya sundu.

Özellikle, değerlendirmede , Nippon Paint Marine Coatings düşük sürtünmeli gövde kaplama sistemi LF-Sea’nin sürtünmeyi azalttığı, dolayısıyla daha düşük yakıt tüketimi ve gövde kaplamasını uygulayan gemilerden gelen CO2 emisyonlarının azalmasına neden olduğu belirtildi.

NPMC Başkanı Seiichiro Shirahata düşük sürtünmeli gövde kaplama sistemi LF-Sea ile ilgili olarak “Gemi emisyonlarını sınırlama yönetmeliği Ocak ayında yürürlüğe girdiğinden, bu ödülü kazanmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ödül, kaplamanın emisyonları azalttığını ve deniz taşımacılığının küresel çevre üzerindeki etkisini azalttığına katıda bulunduğunu kabul ediyor. Tekne performansının izlenmesi, düşük sürtünme teknolojimizin, diğer sistemlere kıyasla müşteriler için gerçek bir geri ödeme sağladığını göstermiştir. Ton balığı yapısından türetilen bir konsept olan patentli “su tutucu” hidrojel teknolojisine dayanarak - LF-Sea kaplamaları su akış direncini azaltır , bu sayede gemiyi suya itmek için daha az enerji gerekir. Kaplama uygulayan gemi sahipleri, normal SPC zehirli boyalara kıyasla,% 4 ila 10 arasında azalan yakıt tüketiminden yararlanırlar’’ dedi.

NPMC Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Makoto Nakagawa ise şunları söyledi: "Bu ödül, LF-Sea serisi boyaların çevreye duyarlı bir sistem olarak yaygın bir şekilde kullanıldığını kabul ediyor. Biz çevreye duyarlı bir şirketiz. Küresel sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik sanayi girişimlerine katkıda bulunmaktan da son derece mutluyuz.’’

Kasım ayında, Nippon Paint Marine’nin, kaplama LF-Sea kaplama ürünlerinin uygulanmasında yıllık bir artış olduğu ve Haziran 2019 itibariyle, 2.900'den fazla geminin gövdesine düşük sürtünmeli kaplamalar uygulandığı belirtildi.

Çevre Bakanlığı, 1998'den beri Japon bireylere, şirketlere veya gruplara “küresel ısınmanın önlenmesine yönelik önemli katkıları” için ödül veriyor.

Vira Haber