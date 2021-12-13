Hazine ve Maliye Bakanı İş Dünyası ile Görüştü

STK temsilcileri, reel sektör temsilcileri ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı toplantıda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 6 saatlik bir görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Hem reel sektörden hem de finans sektöründen katılımların olduğunu kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “60’ın üzerinde bir katılım vardı. Yapıcı bir toplantı oldu. Katılımcı demokrasi ve istişare açısından bizler için bu toplantı çok önemliydi. Herkes sorunlarını vakit kısıtı olmaksızın birebir aktarabildi. Sayın Bakan bunların hepsini dinledi ve not aldı. Sayın Bakan bizlere toplantı öncesinde hem mevcut görünüm hem de yeni ekonomik programla ilgili bilgilendirme yaptı. Ham madde fiyatlarındaki artış, medikal firmaların ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu, alacakları, KDV alacakları gibi birçok konu gündeme geldi. Sayın Bakanımızın tüm sorunlarımızla ilgileneceği ve çözüm odaklı çalışacağı kanaati edindim. Çok verimli bir toplantı oldu. İnşallah ülkemiz ve sektörler açısından hayırlı olur.''

Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni ekonomik modele ilişkin soru sorulması üzerine, bununla ilgili birkaç slayt ile bilgilendiklerini, detaylarını ileriki zamanlarda öğreneceklerini söyledi.

Toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da iştirak etti.

Vira Haber