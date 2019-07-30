Hem dalgalarla hem hayatla mücadele ediyor

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Marmaris'te yaşayan Özlem Aydın (48), eşinden ayrıldıktan sonra, iki çocuğunu büyütmek için 20 yıl önce babasından miras kalan teknesine sahip çıkıp, dümenine geçti.

Özlem Aydın'ın hayatı, eşinden ayrılmasının ardından 20 yıl önce bambaşka bir yola girdi. Oğlu ve kızıyla babasının yanına taşınan Özlem Aydın, bir süre sonra babasının da hayatının kaybetmesiyle hayat mücadelesinde yalnız kaldı. İki çocuğunu büyütmek ve geçimlerini sağlamak için babasının teknesine sahip çıkan Özlem Aydın, ilk başlarda yanında kaptan çalıştırdı. Ancak bir süre sonra Özlem Aydın, önce meslektaşlarının yanında tekne kullanmayı öğrendi, ardından kursa gitti, kaptanlık belgesini aldı, teknesinin dümenine kendisi geçti. Yaklaşık 20 yıldır kaptanlık yapan Özlem Aydın, zaman içerisinde babasının teknesini daha da büyüttü. Artık dünyaca ünlü kumsala sahip Kleopatra Adası'nın da yer aldığı eşsiz güzellikteki Gökova Körfezi'nde teknesiyle taşımacılık yapmaya başladı. Bu süre içerisinde bir yandan dalgalarla bir yandan da hayatla mücadele eden Özlem kaptan, çabasıyla herkese örnek oldu.

Eskiden denizin kendisi için sadece tutku olduğunu anlatan Özlem Aydın, "Deniz tutkuydu benim için, sonradan çocuklarıma bakabilmek için deniz bu kez geçim kaynağımız oldu. Babamın ölümünden sonra zorluklar yaşadım. Yanımda kaptanlar çalıştı, onlarla anlaşamayınca, kendim kaptan olmaya karar verdim. Şimdi kendi işimin patronuyum. Oğlum da büyüdü ona da öğrettim. Bir kadın olarak sadece kas gücü bakımından güçlük yaşıyorum, onun haricinde her zorluğun üstesinden gelirim. Bu mücadelemin de kadınlara örnek olmasını istiyorum" dedi.

Tatil için Gökova'ya gelen yerli ve yabancı turistler de, kadın bir kaptanı dümenin başında gördükleri zaman önce şaşkınlık yaşasa da sonrasında onu takdirle izliyor. Yolculardan Merve Özkanat, "Bir kadın kaptanla ilk kez yolculuk yaptım. Önce şaşırsam da erkeklere taş çıkartan performansını takdir ediyorum. Bunun yanında burada eşsiz güzellikleri de yaşadım" dedi.

Vira Haber