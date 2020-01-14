Hidrolik hibrit’li ilk römorkörü Sanmar’dan

Dünyanın sayılı lider römorkör üreticileri arasında yer alan Yalova’daki Sanmar Tersanesi, bir ilke daha imza attı. Dünyanın ilk LNG’li römorkörü ile sektördeki ilk otonom gemiyi inşa eden Sanmar bu kez de Advanced Variable Drive (AVD) teknolojisine sahip ilk hidrolik hibrit römorkörü üretti. Sanmar, “Boğaçay XXXVIII” adı verilen deniz aracını cumartesi günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da katıldığı törenle denize indirdi. Altınova Tersanesi’nde yapılan gemi, Türk denizcilik filosunda hizmet verecek.

AVD sistemi geminin dizel makinelerinin hızından bağımsız olarak pervanelerin hızını ayarlama imkanı veren tamamen entegre bir tahrik çözümü olarak tanımlanıyor. Bu arada çevreciliği vurgulayan römorkörün üzerindeki çiçek desenleri, ünlü ABD’li sanatçı ressam Andy Warhol’un ‘Flowers’ isimli eserinden esinlenilerek yapıldı. Tuzla ve Yalova’da bulunan tersanelerinde bugüne kadar 200 römorkör inşa eden Sanmar, üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor. Dünyanın lider römorkör üreticileri arasında yer alan Sanmar Tersanesi, bir ilke daha imza attı.

LNG ile çalışan ilk römorkörü ve ilk otonom gemisini inşa eden tersane, Advanced Variable Drive (AVD) teknolojisine sahip ilk hidrolik hibrit römorkörünü de üretti. AVD sistemi, geminin dizel makinelerinin hızından bağımsız olarak pervanelerin hızını ayarlama imkanı veren tamamen entegre bir tahrik çözüm olarak tanımlanıyor. Boğaçay XXXVIII (38) isimli römorkör, cumartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katıldığı törenle Altınova Tersanesi’nde denize indirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, dünyanın ilk hidrolik hibrit römorkörünü Türk filosuna katmayı tercih ettiklerini vurgulayarak, “Bu römorkör bizim ülkemizde çalışacak. Bizim için bundan büyük bir gurur olabilir mi? Türk gemi inşa sanayi olarak artık sadece dünyaya teknoloji üretip ihraç etmiyoruz. Bu teknolojiyi kendi limanlarımızda kullanıyoruz” dedi. Ali Gürün, dünya çapında yoğun ilgi gören şu anda bu serinin iki adedinin de İtalya ve İskoçya’ya teslim edilmek üzere seyir halinde olduğunu söyledi. Gürün, bugüne kadar aynı seriden 10 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

Eskisi Meksika'ya ihraç edildi

Hibrit römorkörünün yerini alacağı Boğaçay XXXI isimli römorkör ise Meksika’ya ihraç edildi. Ali Gürün, “Hem ülkemizin filosu daha teknolojik gemilerle gençleşiyor hem de gerçekleştirdiğimiz bu ihracatla ülkemiz döviz kazanıyor” dedi. Aynı zamanda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti sunan Sanmar, Boğaçay XXXVIII römorkörünü İzmit Körfezi’ndeki filosuna kattı.

Ali Gürün, Rolls-Royce grubu ile LNG ve otonom teknolojisi, Caterpillar grubu ile “hidrolik hibrit” teknolojisini römorkörlerde geliştiren bir tersane olduklarını belirterek, “Dünya devlerinin bizimle bu tip arge projelerinde takım olmalarından dolayı gurur duyuyoruz. Dünyanın ilk LNG römorkörleri Norveç’te, ilk otonom römorkörü Danimarka’da hizmete girdi. İlk hidrolik hibrit ise Türkiye’de hizmete giriyor” diye konuştu.

Daha çevreci daha ekonomik

Caterpillar Propulsion ile beraber geliştirilen Boğaçay XXXVIII, daha düşük emisyon değerlerine ve daha az yakıt tüketimine sahip. ABS tarafından klaslanan ve Türk Bayrağını dalgalandıracak römorkör, tamamen bilgisayarlı modelleme ile üretildi. İki adet ana makine ile bir adet yardımcı makinenin, planet dişlilere entegre bir dişli kutusu ve buna bağlı hidrolik pompa ve motorların bir yazılım ile kontrol edilmesinden oluşan sistem, Sanmar’ın yurt dışında büyük satış başarısı göstermiş Boğaçay serisinin 38. kardeşine uygulandı. 24 met re boyunda, 70 ton çekme gücünde olan, kendi ekseni etrafında dönebilen pervane sistemine haiz olan Boğaçay, saatte 2 bin 500 tonluk bir yangın söndürme kapasitesine sahip. Yüksek teknolojili seyir ekipmanları ile donatılan römorkör, çekme gücünü her yöne verebiliyor ve bu gücü sıfırdan yüzde yüze kadar kademesiz bir şekilde iletebiliyor.

Çiçekler Andy Warhol'dan

Römorkörün üzerindeki çiçek desenleri, ünlü ressam Andy Warhol’un 'Flowers' isimli eserinden esinlenilerek yapıldı. Ali Gürün, “Günümüzde yüksek teknoloji ve teknik mükemmeliyet için sadece mühendislik hedefleri yeterli değil. Çevre, iş güvenliği, çalışan konforu ve ürünün estetiği de çok önemli. Tasarım estetiği insanların hayatını daha güzel kılıyor” dedi.

“Sanmar’ın başarısı tesadüf değil”

Törende yaptığı konuşmasında Türk gemi inşa sanayisinin en son teknolojiyi kullanarak çevreye duyarlı gemiler inşa edebilen önemli bir sektör haline geldiğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Dünya pazarında söz sahibi olabilmek için Ar-Ge ve inovasyon konusunda gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri de Sanmar’ın son ürünü Boğaçay XXXVIII hibrit romorkörüdür. Römorkörün diğer teknolojik özelliklerinin yanında dünyanın ilk AVD yani ileri seviye değişken sevk sistemine sahip olması oldukça önemli. Sanmar'ın bu başarısı elbette tesadüf değil. Sanmar, dünyada doğal gazla çalışan ilk römorkörü ve daha sonra da ilk otonom römorkörü inşa eden öncü bir işletme. İlk hidrolik hibrit römorkörü inşa etmek, ülkemiz ve sektörümüz adına övünülecek bir durum” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber