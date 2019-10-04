Hindistan, Pakistan’a korvet inşa etmemizden rahatsız

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 5 gemiyi kapsayan 2,3 milyar dolarlık ihale kazanmıştı.

Hindistanlı devlet şirketi Hindustan Shipyard Limited, dev projede Türk firmayı teknoloji ortağı olarak seçmişti.

Kazanılan ihalenin kontratını pilot tersane olarak TAIS kurucu ortaklarından Anadolu Deniz İnşaat Kızakları üstlenmişti.

Ancak Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Anadolu'nun Pakistan'la gelişen ilişkilerinin Hindistan ile iş yapmasını engelleyebileceğini çünkü böylesi bir ortaklığın Hindistan'ın güvenliği için ciddi sonuçları olabileceğini söyledi.

Defensenews'in haberine göre Türk firma, geçen hafta Pakistan Donanması için anti-denizaltı 4 korvetin ilkini inşa etmeye başladı.

Aynı şirketin Hint Donanması için için 5 filo destek gemisi inşa etmek için Hindustan'la ortaklık anlaşması imzalaması bekleniyor.

Konuyla ilgili Hindistan Donanması'ndan bir başka yetkili, "Türk savunma şirketinin katılımı gemi inşaatını yönetmeyi, detaylı üretimi, mühendisliği, ekipmanı seçmeyi, kalite güvencesini ve denetlemeyi içerecek. Bu, Türklerin Hindustan Shipyard Limited (HSL) bahçesinde kalıcı olarak var olması anlamına geliyor. Bu da büyük bir güvenlik riski." diye konuştu.

Habere göre aynı yetkili, Hindistan Donanması'nın HSL'ye Anadolu ile ilişkilerini derhal sona erdirmesi için talimat vereceğini de öne sürdü.

Hindistanlı yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil.

İhale mayısta kazanılmıştı

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan iş birliği ihalesini kazanmıştı.

SAHA İstanbul üyesi TAIS, proje kapsamında yerel bir tersaneyle birlikte gemilerin üretimini Hindistan'da gerçekleştirecek.

TAIS, projede tersanenin modernizasyonu, gemilerin tasarımı, mühendislik hizmetleri, üretimin planlanması ve yönetilmesi, gemi inşa malzemeleri şartnamelerinin hazırlanması, ana malzemelerin sağlanması görevlerini üstelenecek.

Kazanılan ihalenin kontratını pilot tersane olarak TAIS kurucu ortaklarından Anadolu Deniz İnşaat Kızakları imzalayacak.

Toplam değeri 2,3 milyar dolar olan ihale için 8 yıllık bir süreç öngörülüyor.

Proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenen görevler oranında paylaşılacak.

Vira Haber