MSC’den Türkiye-Libya arası yeni servis

Dünyanın en büyük konteyner taşıyıcıları arasında yer alan Mediterranean Shipping Company (MSC), mevcut servislerine bir yenisini daha ekliyor. MSC, Her geçen gün ticaret hacmimizin arttığı Libya pazarına Türk ihracatçılarının rahat erişimi için Türkiye – Libya arası düzenli “Libya Service” servisi başlatıyor.

Yeni servis, daha hızlı servis süresi ve direkt iki liman uğrağı sunacak. 12 Ekim Cumartesi günü Gemlik Limanı’na ve 13 Ekim Pazar günü Ambarlı Limanı’na ilk seferini yapacak olan MSC Lena F gemisi, İtalya’da Gioia Tauro Limanı’na uğramasının ardından Libya’da Misurata ve Bingazi limanlarına varacak. Servis süresi Gemlik’ten 9 ve İstanbul’dan 8 gün olan yeni “Libya Service” servisi ile MSC’nin Türkiye’ye uğrayan direkt servis sayısı 25 olacak.

Vira Haber