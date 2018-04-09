Hollanda 3 yeni açıkdeniz rüzgar santrali kuracak

Avrupa rüzgar enerjisi pazarının yüzde 25'ini elinde bulunduran Hollanda yeni yatırımlarla bu payını daha da artırmayı hedefliyor. Hollanda, yaklaşık 20 milyar euroluk yatırımla Kuzey Denizi'nde üç yeni rüzgar enerjisi santrali kuracak.

Hükümet, koalisyon protokolünde yer alan yeni rüzgar santralleri için Schiermonnikoog, Petten ve IJmuiden açıklarında üç alan belirledi. Santrallerin kurulumuna 2024 yılında başlanacak ve 2024 -2030 yılları arasında 10 bin kişiye iş olanağı yaratılacak. Santrallerin kurulumu için yapılacak olan ihaleye yabancı şirketler de katılabilecek.

Hollanda 2030 yılında elektrik ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını Kuzey Denizi'ndeki rüzgar enerjisi santrallerinden karşılamayı planlıyor. Kuzey Denizi'ndeki rüzgar santrallerinden elde edilen elektrik miktarı 2023 yılında 4,5 gigawatt olacak. Bu rakam yeni kurulacak 3 santralle birlikte 2030 yılında 7 gigawatta ulaşacak.

2017 yılında Hollanda’da yenilenebilir enerji üretimi bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı. Yenilenebilir enerjide rüzgar yüzde 60 ile aslan payına sahip oldu.

Vira Haber