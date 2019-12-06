HOPAPORT’a yeni bir ürün daha geldi

Ülkemizin ve Bölgemizin önemli limanları arasında yerini alan HOPAPORT’ta ürün çeşitliliğini artırma anlamında yapılan çalışma ve girişimler meyvesini vermeye devam ediyor.

HOPAPORT Lojistik Departmanın çalışmaları sonu limana ilk defa Şeker Pancarı Melas’ı getirildi. Rusya’nın Yeiski Limanından M/T Pazar isimli tankere yüklenen 2.093 ton Melas HOPAPORT Tank Terminalinde bulunan tanka boşaltılma çalışmaları tamamlandı.

HOPAPORT Tank Terminaline boşaltılan Melas tankerlerle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da talep edilen illere gönderilecek.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, Liman olarak tüm Departmanlarda işinin sorumluluğunu bilen nitelikli bir personel ile çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek “Limanımıza gelen iş taleplerini iyi değerlendiren Lojistik Departmanımızın limanımızda işlem yapılan ürün çeşitliliğini artırma anlamındaki çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu taleplerin bir tanesi olan Şeker Pancarı melasını olumlu sonuçlandırdık ve 2.093 ton’luk Melas limanımıza getirilerek depolama işlemini tamamladık. Bu işlem beraberinde nakliye sektörüne de yeni bir iş kapısı açmıştır. Bu çalışmayı iyi organize eden Lojistik Departman Müdürümüz Sayın Hakan Pak ve Tank Terminal departman sorumumuz Sayın Serkan Bıyıklı ve çalışanlarımıza Teşekkür ediyorum. Biz HOPAPORT olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında daha değişik projeler üzerine çalışmalarımıza da devam ediyoruz” diye konuştu.

Vira Haber