Kargo gemisinde 1 milyar dolarlık uyuşturucu

Avustralya'nın güney kıyılarında bulunan Melbourne şehri limanında yapılan operasyonda federal polisler Tayland'dan gelen bir kargo gemisini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Bangkok'ta üretildiği belirlenen müzik hoparlörlerinin içerisinde bin 759 kilogram sentetik uyuşturucu metamfetamin ve 37 kilogram eroin tespit edildi.

Yetkililer piyasa değeri yaklaşık 1 milyar ABD Doları (4.8 milyar TL) olan maddelerin ülkeye girmesi halinde, 16 milyon uyuşturucu trafiği sonrası satılabileceğini duyurdu.

Vira Haber