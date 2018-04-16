ICGS Vikram Hizmete Girdi

Gemi, Mart 2015'te imzalanan 220 milyon dolarlık sözleşme kapsamında sipariş edilen yedi gemiden ilki olma özelliği taşıyor. 97 metrelik karakol gemisi, Ekim 2017'de Larsen & Toubro’nun Kattupali Tersanesi'nde suya indirildi. Platform azami 26 knot hıza ulaşabiliyor ve 12 knot hızda 5 bin deniz mili menzile sahip. Bu gemiler, genel olarak fırkateyn ve destroyer gibi daha büyük savaş gemilerine entegre edilen özel kontrol kabiliyetlerini sağlamak için Entegre Platform Yönetim Sistemi ile inşa edildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, OPV projesiyle Hindistan'ın yaklaşık on altı yıldır süren savunma gemisi inşa tarihinde birçok ilke imza attığını açıkladı.

Vira haber