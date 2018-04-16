Palamut & CPM Yelken takımı hız kesmiyor

Viaport Marina ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafınan bu sene üçüncüsü düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışlarının ilk iki etabı 14-15 Nisan’da gerçekleşti. Palamut & CPM Yelken Takımı üç etap olarak planlanan yarışın ilk iki etabını genel klasmanda ikinci olarak tamamladı.

14 Nisan Cumartesi günü startı verilen Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları kıran kırana

mücadelelere ev sahipliği yaptı. Tuzla Körfezi’nde gerçekleştirilen yarışlarda çok sayıda ekip birinci gelmek için yarıştı. Her iki günde de toplamda 3 farklı yarışın gerçekleştiği körfezde birbirinden güçlü takımlara ve strateji mücadelesine tanık olundu.

Targan Hazarhun liderliğinde sezona hızlı bir başlangıç yapan ve Çanakkale Zaferi Kupası’nı ikincilik ile tamamlayan Palamut & CPM yelken takımı, yarışın ilk iki ayağını IRC2 grubunda ikinci olarak tamamladı. Takım uzun soluklu bu trofede daha fazla tecrübe kazanarak istikrarını sürdürmeyi hedefliyor.













Vira Haber