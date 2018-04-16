Safiport Derince'nin dev konteyner vinçleri yola çıktı

Safiport Derince’de bir taraftan operasyonlar hızla ilerlerken bir taraftan da FAZ-1 yatırımı kesintisiz devam ediyor.

Safiport’un son teknoloji ile donatılmış, dev büyüklükteki STS vinçleri Şangay’da son yüklerini kaldırarak testi başarıyla geçti ve Zhen Hua 28 isimli gemiye yüklendi. Park halinde 120 m yüksekliğe sahip olan vinçler, 60 m yükseklikteki Osmangazi Köprüsü’nün altından geçebilmek için özel olarak imal edildi. Gemi seyir halinde 95 m yükseklikte olacak şekilde montajlandı. Bu yükseklik ile Osmangazi Köprüsü’ne geldiğinde ikinci bir operasyon ile vinç yüksekliği 55 m’ye indirilecek ve köprünün altından geçiş sağlanacak. Geçiş sonrası tekrar yükseltilerek Safiport’a varışı gerçekleştirilecek.



Vinçler 63 m bom uzunluğuyla, yan yana 23 sıra konteyneri kaldırabilecek şekilde 59 m genişliğindeki gemilere de hizmet edebilecek.

Zhen Hua 28 adlı gemi, 2018’in Haziran ayında Safiport Derince’de olacak.

Vira Haber

