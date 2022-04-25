İDO Kaptan Köşkünü Geleceğin Kaptanlarına Emanet Etti

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğin kaptanlarını kaptan köşkünde misafir etti. Tüm dünya çocuklarını temsilen maviliklere açılan çocuklar, kaptan şapkalarıyla kaptan köşkünde seyahat ederken bayram sevinci yaşadılar. İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bisikletliler Derneği iş birliği ile gelenekselleştirdiği “Çocuk Bayramı’nda Çocuklar Bisiklete Biniyor!” etkinliğini, 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirdi.

Hızlı, keyifli ve güvenli yolculukları ile sektörünün lideri İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kaptan köşkünü geleceğin kaptanlarıyla paylaştı. İDO kaptanı Selçuk Koray, kaptan köşkünde misafir ettiği çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş günü olduğunu aktarırken, çocuklar kaptan şapkalarıyla kaptan köşkünde seyahat etmenin sevincini yaşadı.

Bisikletli bayram gezisi

İDO ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bisikletliler Derneği iş birliği ile gelenekselleştirdiği “Çocuk Bayramı’nda Çocuklar Bisiklete Biniyor!” etkinliğini 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirdi. İDO Sirkeci’den kalkan özel arabalı vapuru ile çocuklar Maltepe sahilindeki Orhangazi Parkı’nda 23 Nisan bayramı bisikletli kutlama sürüşüne katıldılar. Çocuk Bayramı’nı bisiklete binerek kutlayan ve keyifli bir gün geçiren çocuklar öğle saatlerinde Maltepe’den İDO’nun araba vapuru ile Sirkeci’ye dönüş yaptılar.

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilgili şöyle konuştu: “İDO olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleceğin kaptanlarını bayram sevinciyle kaptan köşkünde kaptan şapkalarıyla misafir etmekten çok mutlu olduk. Bunun yanı sıra Bisikletliler Derneği iş birliği ile gelenekselleştirdiğimiz bisiklet etkinliğimizden büyük kıvanç duyuyoruz. Pazar günü çocukları hareketliliğe ve sağlıklı yaşama teşvik eden bisikletli kutlamamız, Çocuk Bayramı’na yakışacak şekilde neşe içinde gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarımızı çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz sorumlulukla sürdüreceğiz.”