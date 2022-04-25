Galapagos Adaları'nda Batan Akaryakıt Gemisinin Temizliği Sürüyor

Ekvator Çevre, Su ve Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Galapagos Adaları açıklarında dizel yakıt yüklü bir gemi Cumartesi günü battı.

Dizel yakıtının deniz doğa koruma alanına yayılmasının kontrol altına alınması için acil temizleme çalışmaları yürütülüyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2.000 galon (yaklaşık 7.570 litre) motorin taşıyan geminin Galapagos'un en gözde turistik merkezlerinden bir olan Santa Cruz Adası'nın açıklarında batmasının ardından bakanlık, "felaketin kıyı ve deniz ekosistemine etkisini azaltmak için derhal harekete geçtiği" bilgisini açıkladı.

Bakanlık, batan gemiden dökülen akaryakıtın yayılmasının önüne geçmek için "yayılmayı önleyici bariyerler ve emici tabakalar yerleştirildiğini" açıkladı.

Bakanlık ayrıca "Yakınlardaki turistik yerlerde sahil boyunca ve su üzerindeki faaliyetler geçici olarak askıya alındı. Bu arada doğa koruma görevlileri, etkilenen bölgelere biyolojik olarak çözünebilir dağıtıcı malzeme uygulamak için operasyonlara öncülük ediyor" dedi.

Ekvator'un kıta kıyısının 970 kilometre açığında bulunan Galapagos Adaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1978 yılında Doğal Dünya Mirası Alanı ilan edilmişti.