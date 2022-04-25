İran Basra Körfezi'nde Yakıt Tankerine El Koydu
İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir petrol tankerine el koydu. Geminin mürettebatı gözaltına alındı.
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İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir petrol tankerine el koydu. Geminin mürettebatı gözaltına alındı.
İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 200 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir tankere el konulduğu ve tankerdeki 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Buşehr iskelesine çekildiği kaydedilen tankerin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı açıklanmadı.
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Etiketler : iran, basra körfezi, kaçakçılık, kaçak petrol, tanker
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