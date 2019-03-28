IFS, WIN EURASIA Fuarı'nda ERP çözümlerini tanıttı

Şirket, fuar kapsamında ayrıca ''Fabrikalarda Dijital Dönüşüm'' konulu konferans programı altında ''IFS ile Dijital Dönüşümde Fark Yaratanlar'' paneli düzenledi.



Geçtiğimiz sene WIN EURASIA çatısı altında birleşen WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları, bu yıl 14-17 Mart 2019 tarihlerinde TÜYAP İstanbul’da gerçekleşti.



Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS de, Avrasya Bölgesi'nin en büyük endüstri fuarı WIN EURASIA’ya katıldı. Ziyaretçilerini Endüstri 4.0 Festival alanındaki C235 numaralı stantta ağırlayan IFS Türkiye, fuar kapsamında; yeni nesil kurumsal kaynak planlama yazılımı IFS Applications 10 başta olmak üzere saha servis yönetimi, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 çağında şirketlere hız ve verimlilik kazandıracak ERP çözümlerini tanıttı.

Endüstri 4.0 çağında Fark Yaratanlar IFS’in panelinde buluştu



IFS fuar kapsamında ayrıca ''Fabrikalarda Dijital Dönüşüm'' konulu konferans programı altında ''IFS ile Dijital Dönüşümde Fark Yaratanlar'' paneli düzenledi. Moderatörlüğünü IFS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Göksel Sanbay’ın yaptığı panele; AKO Grup, Durmazlar Makine, FNSS Savunma Sistemleri, Makyol İnşaat ve Özaltın Holding’ten üst düzey yöneticiler, konuşmacı olarak katıldı.



Konuşmacılar panelde; ERP ile iş süreçlerinde yaşanan değişimi, Endüstri 4.0 yolculuklarında yaşadıklarını ve IFS teknolojisi ile sağlanan faydaları katılımcılarla paylaştı.



Göksel Sanbay, “Geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan eko-sistemin buluşma noktası”

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan IFS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Göksel Sanbay, 20’den fazla ülkeden binlerce şirketi bir araya getiren WIN EURASIA’yı, geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi buluşturması açısından önemli gördüklerini dile getirdi. Sanbay ayrıca şunları söyledi: “WIN EURASIA, Türkiye’de sözcülüğünü üstlendiğimiz akıllı şirketler/akıllı fabrikalar, Endüstri 4.0’ın konuşulduğu, katılımın yüksek olduğu ender buluşma noktalarından biri. Burada olmak ve bu alanlarda hayata geçirdiğimiz başarı öykülerini paylaşmak bizim için önemli. Diğer taraftan fuara katılarak; imalat sektörünün olmazsa olmazı ERP alanındaki yeniliklerimizi, farklılıklarımızı anlatma, başarı öykülerimizi böylesi büyük bir arenada profesyonellerle paylaşma ve sektörde sözcülüğünü üstlendiğimiz alanlardaki iddiamızı güçlendirme fırsatı da yakaladık.”



Vira Haber