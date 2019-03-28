Sirena 64'e Cor D Rover Dokunuşu

Geniş iç kullanım alanları ve şık tasarımı ile Sirena 64’ün iç mekanı, Cor D Rover'ın dokunuşuyla daha da sofistike bir havaya büründü.

Hollandalı ünlü tasarımcı Cor D Rover'ın yeni iç tasarımıyla güncellenen Sirena 64, Ocak ayında düzenlenen Boot Düsseldorf'ta ilk kez sahneye çıkması hevesle beklenen motor yatlar arasında liste başıydı.

Teknenin gövde yapısı ve dış tasarımı için Frers Naval Architecture & Engineering iç tasarım ve yerleştirme düzeni için ise Tommaso Spadolini Design olmak üzere, Sirena 64 uluslararası arenanın lider iki ismi tarafından tasarlandı. Bugüne kadar kullanıcılara modern ile klasiği bir arada sunabilen Sirena 64’ün iç mekanı, Cor D Rover'ın dokunuşuyla daha da sofistike bir havaya büründü.

Daha sıcak ve daha samimi

Cor D Rover, yenilenen iç tasarımla ilgili olarak; “Şu an Sirena Yachts ile Cannes’da lansmanı yapılacak olan Sirena 88 üzerinde çalışıyoruz; dış tasarım için German Frers ile iş birliği içindeyiz. Yaptıklarımız Sirena’yı çok heyecanlandırdı ve bizden Sirena 64'ü daha sıcak ve daha samimi hale getirecek yeni bir soluk katmamızı istediler” dedi.

Cor D Rover, açıklamalarına şunları ekledi; “Ferah ve rahat alanlarıyla, ışığı bol ve aydınlık Sirena 64, bu yönleri ile hep ön planda olmuştur. Şimdi bu yeni malzemelerin birleşimi, tasarıma sofistike bir anlayış katıyor ve mevcut yarı deplasman gövde modelinin geniş iç tasarımını gün yüzüne çıkarıyor.”

Sirena 64'te Tommaso Spadolini'nin kullanışlılık odaklı düzeni değişmezken Hollandalı tasarımcının yenilediği iç tasarım; doğramalara, döşemelere ve detaylara daha hafif, daha modern tonlar ve dokular sunabiliyor.

Siyah Amerikan Cevizi, Yün- İpek ve Paslanmaz Çeliğin muhteşem uyumu

Sirena 64'te temel ahşap malzeme olarak kullanılan siyah Amerikan cevizi, görsel çekicilik yaratması için çeyrekler halinde kesildi veya balıksırtı şeklinde düzenlendi. Nötr tonlardaki yün-ipek halı kaplamalar, kabartma dikişli ceviz ve koyu kahverengi deri jaluzileri tamamlarken kapı kolları ve diğer detaylarda parlatılmış paslanmaz çelik kullanıldı.

Tekne sahibinin süitinde boz rengi deri süpürgeliklerin üzerinde koltuklar ve yatak yer alırken yatak başlığında beyaz deri kullanıldı. Banyo ve duş tekneleri gibi ıslak alanlarda krem rengi mermerler tercih edilirken dağınık minderlerde ve yatak örtülerinde ise canlı renkler içeren doğal renk paleti vurgulandı.

Benzersiz yaşam konforu ve seyir yeteneği

Sirena 64, güvertedeki yaşam konforu ve orijinal uzun menzil seyir yeteneği ile olağanüstü iç ve dış mekânlar yaşatıyor. Dahası, ikiz CAT 850-hp motorla çalıştırıldığında, yarı-deplasmanlı gövdesi ile 27 knot en yüksek hız ve yaklaşık 1000 deniz milinde ekonomik olarak 10 knot hız aralığı sunarak sınıfındaki diğer motor yatlardan yaklaşık yüzde 20 daha fazla verim sağlıyor.

Vira Haber