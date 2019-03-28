MTR Bilişim, Eğitim ve Gelişim Yönetimi Semineri yapıldı

Denizcilik sektörü bünyesinde önemle üzerinde durulan konulardan biri olan eğitim ve gelişim yönetimi konusunu kapsayan seminere; Arkas, Zenith, Karadeniz Holding gibi önde gelen denizcilik firmalarının temsilcileri, kılavuz kaptanlar ve tersane temsilcileri katılım gösterdi. Seminerde ayrıca Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli de kısa bir konuşma yaparak katkıda bulundu.

Seminerde; denizcilik firmalarında işe başvuru aşamasından başlayıp performans değerlendirilmesi kadar uzanan süreçte kara ve gemi üstü tüm eğitim ve gelişim süreçlerinin tek noktadan yönetimi ele alındı ve denizcilikte kurumsal akademi uygulamaları ve eğitim veri analizleri ile birlikte yeni eğitim trendleri ile ilgili sunumlar yapıldı. Seminerde özellikle bütünleşik eğitim yazılımı, “resilience” hizmeti, firmaya spesifik geliştirilen üç boyutlu kaza videoları (LFI) ve sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitimlere katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Vira Haber