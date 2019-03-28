Petrol kuyusundak yangın söndü

Hazar Denizi kıyısındaki bir petrol kuyusunda çıkan yangın 3 gün sonra söndürüldü. Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, Mangıstau eyaletindeki Kalamkas petrol kuyusunda, pazartesi günü başlayan yangının dün gece saatlerinde kendi kendine söndüğü belirtildi.

Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesi Başkanı Vladimir Bekker, dün yaptığı açıklamada Mangıstau eyaletindeki Kalamkas petrol kuyusunda başlayan yangını söndürme çalışmalarında başarılı olamadıklarını açıklamıştı.

Enerji Bakan Yardımcısı Sabit Nurlıbay da kazanın yaşandığı 13 Mart'tan itibaren çevre kontrolü çalışmalarına başlandığı bilgisini vererek, "Hava ve suyun kalite kontrolü her gün yapılıyor. Kaza yeri Hazar Denizi'ne 4,5 kilometre uzaklıkta yer alıyor." dedi. Kazanın yaşandığı yere yaklaşık 80 kilometre mesafede yerleşim birimlerinin bulunduğunu ifade eden Nurlıbay, bölge sakinleri için herhangi tehlike olmadığını dile getirdi. Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesi'ne göre, Hazar Denizi kıyısındaki Kalamkas petrol kuyusundaki kaza, çimento çalışmalarının ardından kuyunun üzerinin kapatılmasından sonra meydana geldi.

Vira Haber