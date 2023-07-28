İhracat Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 düşerek 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan 5 milyar 160 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Haziran 2022'de yüzde 73,9 iken geçen ay yüzde 80,2'ye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-haziran döneminde yüzde 18,7 artarak 61 milyar 235 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2022'de yüzde 70,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 66,8'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan 19 milyar 547 milyon dolara geriledi. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan 19 milyar 846 milyon dolara düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta haziranda imalat sanayisinin payı yüzde 95,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta haziranda ara mallarının payı yüzde 71,2, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 olarak hesaplandı. Ocak-haziran döneminde ise ara mallarının payı yüzde 74,9, sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,7 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Haziranda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 784 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 331 milyon dolarla ABD, 1 milyar 65 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolarla İtalya, 986 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 10 milyar 707 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 7 milyar 387 milyon dolarla ABD, 6 milyar 163 milyon dolarla İtalya, 5 milyar 997 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 5 milyar 815 milyon dolarla Rusya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sine karşılık geldi.

Haziranda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyar 756 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 912 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 11 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 313 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 121 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,6'sını oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ise ithalatta ilk sırayı Rusya alırken bu ülkeden ithalat 24 milyar 734 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 22 milyar 238 milyon dolarla Çin, 13 milyar 439 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 791 milyon dolarla İsviçre, 7 milyar 574 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,2'sine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 3,8 artarken ithalat yüzde 11,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,3, ithalat yüzde 9,7 düştü.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Haziranda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde "ISIC Rev.4"e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 oldu.

Haziranda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4 olarak kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79 oldu. Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,2 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,1 azalarak 19 milyar 71 milyon dolara, ithalat yüzde 16,1 düşüşle 24 milyar 466 milyon dolara geriledi.

Haziranda dış ticaret açığı yüzde 27,9 azalışla 7 milyar 482 milyon dolardan 5 milyar 395 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2022'de yüzde 74,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 77,9'a yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 azalarak 112 milyar 404 milyon dolar, ithalat yüzde 3 artarak 173 milyar 215 milyon dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 21 artarak 50 milyar 260 milyon dolardan 60 milyar 811 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2022 döneminde yüzde 70,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 64,9'a geriledi.

Vira Haber