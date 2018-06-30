İhracatçıların yeni başkanı  Gülle oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı'na İsmail Gülle seçildi. Adaylar arasında İsmail Gülle'nin yanı sıra Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki de bulunuyordu. 58 yaşındaki TİM'in yeni Başkan İsmail Gülle daha önce İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

25. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarışıyordu. Tahsin Öztiryaki, halihazırda TİM Başkanvekilliği görevine devam ederken, Oğuz Satıcı 2001-2008'de TİM başkanlığı yapmıştı.

Yeni Başkan İsmail Gülle ise 2003-2018'de İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmüştü.

440 delegenin oy kullandığı TİM'in yaklaşık 71 bin üyesi bulunuyor. İsmail Gülle, geçtiğimiz günlerde TİM’i ihracatçıların sorunlarına çözüm getirerek, 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştırabilecek bir yönetim anlayışı ile idare etmek istediklerini söylemişti.

İsmail Gülle kimdir?

1960 yılında Sivas'ta doğan İsmail Gülle, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde ihtisas programını tamamlayan Gülle, halen pamuk ipliği üretimi, örme kumaş imalatı, boya tekstil terbiyesi yapan ve kendi enerjisini kendisi üreten entegre bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor.

2003-2018 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Gülle, aynı zamanda, Sivas İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmekle birlikte, İSO ve İTO Üyesi'dir. İngilizce bilmektedir. Gülle, evli ve iki çocuk babasıdır.

TİM'de Sektörler Konseyi'ne seçilen isimler şöyle:

Çelik: İbrahim Pektaş (Asil), Şerafettin Ceceli (Yedek)

Çimento, Cam, Seramik: Feyyaz Ünal(Asil), Erdem Çenesiz (Yedek)

Demir-Demirdışı: Tahsin Öztiryaki (Asil),Sevgür Arslanpay (Yedek)

Deri-Deri Mam: Mustafa Şenocak(Asil), Erkan Zandar (Yedek)

Elek.-Elektronik: Fatih Kemal Ebiçlioğlu(Asil), Mehmet Kavaklıoğlu (Yedek)

Fındık Ve Mam.: İlyas Edip Sevinç(Asil), Ali Haydar Gören (Yedek)

Gemi Yat : Başaran Bayrak(Asil), Cem Seven (Yedek)

Halı: Salahattin Kaplan(Asil),Uğur Uysal (Yedek)

Hazır Giyim: Hikmet Tanrıverdi(Asil), Mustafa Gültepe (Yedek)

Hizmet: Ahmet Akbalık(Asil), İlker Aycı (Yedek)

Hububat, Bakliyat: Halukokutur(Asil), Mahsun Altunkaya (Yedek)

İklimlendirme: Salih Zeki Poyraz(Asil), Mehmet Hakkı Şanal (Yedek)

Kimyevi Maddeler: Murat Akyüz(Asil)

Kuru Meyve : Birol Celep(Asil), Enise Didem Elmas (Yedek)

Maden: Oğuz Satıcı(Asil), Rüstem Çetinkaya (Yedek)

Makine Ve Aksamları: Kutlu Karavelioğlu(Asil), Sevda Kayhan Yılmaz (Yedek)

Meyve Sebze: Melisa Tokgöz Mutlu(Asil), Özkan Kamiloğlu (Yedek)

Mobilya Kağıt: Ahmet Güleç(Asil), Ahmet Tahsin Ata (Yedek)

Mücevher: Mustafa Kamar(Asil)

Otomotiv: Orhan Sabuncu(Asil), Baran Çelik (Yedek)

Savunma Ve Havacılık: Latif Aral Aliş(Asil), Mustafa Kaval (Yedek)

Su Ürünleri Hayvansal Mam.: Ahmet Sagun(Asil), Ali Can Yamanyılmaz (Yedek)

Süs Bitkileri: İsmail Yılmaz(Asil)

Tekstil: İsmail Gülle(Asil), Zeki Kıvanç (Yedek)

Tütün: Ömer Celal Umur(Asil), Mahmut Özgener (Yedek)

Yaş Meyve Sebze: Ali Kavak(Asil), Ahmet Hamdi Gürdoğan (Yedek)

Zeytin Ve Zeytinyağı: Davut Er(Asil)

Büyükekşi'den veda konuşması

Görevi devredecek olan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, duygusal bir veda konuşması yaptı.

"Bugüne kadar ihracata ve ihracatçılarımıza verilen destekler bizler için çok önemli bir yol haritası oldu" diyen Büyükekşi, "Sadece son dönemde özellikle ihracatçılarımıza verilen destek 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarıldı. E-ticarette ve E-ihracatta çok önemli adımlar atıldı. Ar-Ge ve tasarım merkezi konusunda gerçekten çok büyük gayretler oldu. Yurt dışı fuarlarına verilen destekler artırıldı. Proje bazlı teşvik sisteminde ihracata ayrı bir önem verildi. İhracatçılara istihdamda çok önemli destekler sağlandı. Lojistiğe çok önemli destekler verildi. Katma değeri yüksek ürünlerde özellikle ihracata ayrı bir katkı sağlandı. Tasarım merkezi kurmasında önemli destekler sağlandı. Özellikle gençlerimize verdiğimiz önemde Gençlik ve Spor Bakanımız bize destek verdi. Ben burada saydığım ve sayamadığım tüm destekler için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız olmak üzere sizlere hükümetimizin değerli üyelerine burada olan bakanlarımıza en derin şükranlarımızı tekrar sunmak istiyorum. Ancak beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse yerimizde saydığımız anlamına gelir" şeklinde konuştu.

"OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz"

10 madde halinde beklentilerini sıralayan TİM Başkanı Büyükelçi şunları ifade etti:

"Enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesini dört gözle bekliyoruz. İkinci olarak yapısal reformların hayata geçmesiyle yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz. Üçüncü olarak istihdamı arttıracak çalışmalara hız verilmesini ve kıdem tazminatı sorununun çözülmesini talep ediyoruz. Dördüncü olarak tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkası, ülkemizin kırılganlığını önemli ölçüde azaltması anlamında bu iki konuda da kalıcı adımlar atılmasını bekliyoruz. Beşinci Avrupa Birliği ihracatımızın yarısını ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70'ini temsil ediyor. Avrupa Birliği ile üyelik sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini umuyoruz. Altıncı olarak, vergi reformunun sürecinin hızlandırılmasını, KDV konusunda özelikle sorunların çözülmesi firmalarımıza çok önemli destekler sağlayacak. Gelir kurumlar ve vergi usul kanunun kapsamlı bir reforma tabi tutulmasını bekliyoruz. Yedinci olarak, ileri teknoloji ve inovasyonun atılacak adımlarda öncelikli olarak ele alınması milli bir teknoloji hamlesi başlatılması son derece zaruri. Sekizinci olarak, son yıllarda ülke olarak yaşadığımız büyük dönüşümde eğitim konusu maalesef biraz geride kalıyor. Eğitim alanında günümüzün ve geleceğin küresel şartlarına uygun yenilikçi nesillerin yetiştirilmesine yönelik reformların yapılmasını bekliyoruz. Dokuzuncu olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bürokrasinin azaltılması karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması ihracatımıza da gerçekten önemli hız kazandıracak. Bu alanlarda adımlarında acilen atılmasını bekliyoruz. Son olarak, İstanbul göz bebeğimiz. İstanbul'un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması bu kenti önemli bir çekim merkezi haline getirecektir. Bu konuda çok kıymetli desteklerinizi bekliyoruz."

"Taşıdığımız bayrağı emanet edeceğiz"

Gözleri dolarak veda konuşması yapan TİM Başkanı Büyükekşi, "10 yıl boyunca ben ve yönetimimde görev alana arkadaşlarım ihracatımıza hizmet etmenin onur ve gururunu yaşadık. Bize güvenen, bu makama layık görünen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bugün ise TİM yeni başkanını seçecek. Az sonra taşıdığımız bayrağı emanet edeceğiz. TİM Başkanı olarak gerçekleştirdiğim bu son konuşmamda bizden sonra bu bayrağı devralacak arkadaşlara başarı dileklerimi gönülden dile getiriyorum. Gerektiğinde bu makam için kendi işimizden kendi ailemizden kişisel hayatımızdan sosyal çevremizden fedakarlık ettik ama çok çalıştık güzel işler yaptık. Bugün 3 değerli arkadaşımız bu göreve aday. Her üçü de bu camiadan ihracatın içinden geliyor. Önemli olan kişilerin kazanması değil. İhracatın ve ihracatçımızın kazanması. Şimdiden yeni seçilecek başkanımıza bu değerli görevinde candan başarılar diyorum" ifadelerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci (sağda), ihracat birincisi Ford Otomotiv San. A.Ş. adına Ali Koç'a (ortada) ödülünü verdi.

2017’de en fazla ihracat yapan firmalara ödül

TİM’in 25. Olağan Genel Kurulu’nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonları’na ödülleri de verildi. En fazla ihracat yapan 10 firma yöneticisi ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı. Türkiye’de 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalar ve ödülü alan isimler şöyle:

1 - Ford Otomotiv - Ali Koç

2 - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye - Hiroshi Kato

3 - TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası - Ali Koç

4 - Oyak Renault Otomobil Fabrikaları - Antoine Aoun

5 - TÜPRAŞ - Ali Koç

6 - Kibar Dış Ticaret - Ali Kibar

7 - Vestel Ticaret - Ahmet Nazif Zorlu

8 - Arçelik - Ali Koç

9 - Bosch Sanayi Ticaret A.Ş. - Yasin Akdere

10 - Mercedes-Benz Türk A.Ş. - Bülent Acicbe

Vira Haber