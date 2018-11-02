İlk robotik gemiler 2020’de denize açılacak

Intel ile birlikte deniz araçlarının insansız olarak yol alabilmesi için teknoloji geliştiren Rolls-Royce, geçtiğimiz yıl sürücüsüz araç geliştiren Mobileye şirketine 15 milyar dolarlık yatırım yaparak bu alandaki araştırmalara kaynak sağladı.

Rolls-Royce, sürücüye ihtiyaç duymayan gemiler konusunda bir süredir somut adımlar atıyor. Şirket araştırmacıları, Avrupa Uzay Kurumu ile ortak çalışarak uydu aracılığı ile tüm gemileri birbirine bağlamak üzerine çalışıyorlar. Intelligent Awareness adı verilen bu sistem radar, termal kamera, HD kamera, uydu ve hava durumu raporları gibi türlü kaynaklardan gelen bilgileri otomatik olarak işliyor.

Son 10 senede binden fazla geminin insan hatası yüzünden battığını göz önüne aldıklarını belirten Intel de sürücüsüz gemiler için çalışmaya devam edeceklerini belirtiyor. Rolls-Royce, ilk robotik gemilerin suya indiriliş tarihi olarak 2020'yi işaret ediyor.

Vira Haber