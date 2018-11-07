Virgin Voyages yeni bir kruvaziyer inşa ettiriyor

Virgin Voyages ile Fincantieri tersanesi arasında yeni bir kruvaziyer gemisinin inşası için anlaşma imzalandı. 700 milyon Euro’luk gemi 2023 sonunda teslim edilecek.

Fincantieri’nin bu tasarımda inşa edeceği dördüncü kruvaziyer gemisi olacak olan projenin, 2023 sonunda teslim edileceği açıklandı. Gemilerin tümü Virgin Voyages firmasına ait.

Fincantieri, bu tasarımdan hali hazırda üç adet tur gemisi inşa ediyor. Tersanenin Genoa’daki tesislerinde yapımları süren tur gemilerinin tümünü Virgin Voyages sipariş etmişti. Birbirinin eşi olacak olan gemiler sırasıyla 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Virgin Voyages filosuna katılacak.

Siparişinde anlaşmaların tamamlandığı dördüncü gemi, yaklaşık 110.000 grosston hacminde. Boyu 278 metre olacak olan geminin genişliği ise 38 metre. Kamara sayısı 1400’ün üzerinde olmak üzere tasarlanan tur gemisi, 2770 misafirden fazlasını ağırlayabilecek. Geminin hesaplanan mürettebat sayısı ise 1100 kişi. Projede dikkat çeken özelliklerden biri ise, dizel motorların artık ısılarından yaklaşık 1 MW enerji üretebilen geri dönüşüm sistemi.

Vira Haber