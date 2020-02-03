İMEAK Deniz Ticaret Odası, İstanbul TUYAP Fuar’ına ziyaret

İMEAK DTO’nun standını gezen Tamer Kıran, burada fuara katılan Odamız şubelerinin Yönetim Kurulu Başkanları, Müdürleri ve görevlileriyle bir araya geldi. Ziyarete, İMEAK DTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Sekretaryası katıldı.

Tamer Kıran yaptığı açıklamada, EMITT’in, turizmde ülkemizin en önemli fuarlarından birisi olduğunu belirterek, “Bu yıl bir değişiklik yaptık. Deniz Ticaret Odası olarak biz de fuarda bir stant aldık ve deniz turizmi ile doğrudan alakalı İskenderun, Antalya, Fethiye, Bodrum ve Marmaris şubelerimiz tam kadro burada bizleri temsil ettiler.” dedi.

Turizm faaliyetleri içerisinde deniz turizminin önemine işaret eden Tamer Kıran, fuara ilgi ve katılımın da yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Burada olmak, bayrak göstermek önemli. Hem odamızın tanıtımı hem de deniz turizmi ile uğraşan eden şubelerimizin kendilerini tanıtmaları açısından güzel bir fırsat oldu” diye konuştu.

Tamer Kıran, Fethiye Belediye Başkanı ile Bodrum Ticaret Odası üyelerinin davetleri üzerine Fethiye ve Bodrum stantlarını ziyaret etti, bilgi alışverişinde bulundu.

Vira Haber