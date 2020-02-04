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Koronavirüs, Rus Yatırım Forumunu erteletti

Koronavirüs, Rus Yatırım Forumunu erteletti

Rusya’nın Kardeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde gelecek hafta yapılması planlanan yıllık yatırım forumu koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

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Rusya’nın Kardeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde gelecek hafta yapılması planlanan yıllık yatırım forumu koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Yıllık Yatırım Forumunu erteleyen Rus hükümeti, forumun hangi tarihlere ertelendiği konusunda tarih vermedi.

Rusya Yatırım Forumu'nun yabancı yatırımcılar ve üst düzey Rus yetkililerin katılımı ile 12-14 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.

Vira Haber

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