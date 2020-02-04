BOGACAY XXXI serisi, Panama yolcusu

Sanmar Tersanesi, 2018 tarihinde inşa edilen BOGACAY XXXI serisi RAmparts 2400-SX Class ASD Römorkörü Saam Towage’e teslim etti.

Saam, adı Saam Valparaiso olarak değiştirilen römorkörü Panama operasyonlarıdan kullanacak. 24.40 metre uzunluğunda ve 11.25 metre genişliğindeki römorkör, 70 ton çekiş gücüne sahip.

İşbirliğinin başlangıcı

Sanmar Shipyard Pazarlama Direktörü Rüçhan Çıvgın, yapılan teslimatın uzun yıllar sürecek işbirliğinin başlangıcı olacağını umduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “BOGACAY serisi, ADS dizaynı bayrak römorkörümüzden son 5 yılda 12 ülkeden 21 müşterimize 40’dan fazlasını teslim ettik. Saam Valparaiso, Saam Towage’a teslim ettiğimiz ve Panama’da çalışacak olan ilk römorkörümüz”.

Yüksek güç ve çok yönlü kullanım

Saam Towage Teknik Müdürü Pablo E. Caceres ise Saam Valparaiso’u seçmelerinin nedeninin yüksek güç kapasitesi ve çok yönlü kullanım olanağı olduğunu söyledi. Saam Towage, Amerika kıtasında 11 limanda 150 römorkör ile faaliyetlerine devam ediyor.

Vira Haber