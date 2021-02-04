İMEAK Deniz Ticaret Odası, Neptün Deklarasyonu'na İmza Attı

Gemi insanlarının günlük yaşamları ve sağlık durumlarını daha önce görülmemiş bir şekilde etkileyen COVID-19 salgını, denizlerde bir krizinin yaşanmasına neden olmuş, kontratları sona eren çok sayıda gemi personeli gemilerde görevlerine devam etmek zorunda kaldı.

Neptün Deklarasyonu ile küresel ticaretin yüzde 90'ını gerçekleştiren gemi insanlarının karşı karşıya kaldıkları personel değişimi krizinin çözümü konusunda imza veren katılımcılar tarafından ortak bir sorumluluk alınıyor.

Dünyanın dört bir yanından ve çok çeşitli sektörlerden 300'den fazla şirket, Covid-19 önlemleri nedeniyle denizcilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için bir araya geliyor. Mevcut sorunlar ve kısıtlamalar nedeniyle denizcilere uygulanan muamelenin kabul edilebilir olmadığını söyleyen küresel şirketler ve kuruluşlar, mürettebat değişikliği krizini çözmek için harekete geçmeyi taahhüt ediyor ve ilgili hükümet organlarını çabalara katılmaya çağırıyorlar.

Yeni bir küresel hareket olan ''Neptün Bildirgesi: Denizcilerin Refahı ve Mürettebat Değişikliği'' devam eden mürettebat değişikliği krizini sona erdirmeyi hedefliyor.

Global Maritime Forum girişimiyle başlatılan ve ICS, BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO, İngiltere Deniz Ticaret Odası gibi 450'nin üzerinde uluslararası denizcilik şirketi ve kuruluşun imzacısı olduğu "Gemi İnsanlarının Refahı ve Değişimi Hakkındaki Neptün Deklarasyonu"na İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) imzacı olarak katılım sağladı.

Deklarasyon ile gemi insanları ile ilgili olarak 4 temel hedefin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu hedefler şu şekilde belirtildi:

1- Gemi insanlarının kilit çalışanlar olarak tanınması ve COVID-19 aşısında öncelikli meslek grubu olarak belirlenmesi.

2- Mevcut en iyi uygulamalar baz alınarak yüksek standartlarda sağlık protokollerinin oluşturulması ve uygulanması.

3- Gemi insanlarının değişimlerini kolaylaştırmak amacıyla gemi işletmecileri ve kiracıları arasındaki iş birliğinin artırılması.

4- Önemli denizcilik merkezleri arasında havayolu bağlantılarının kurulması.

Vira Haber