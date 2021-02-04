KOSDER, Neptün Deklarasyonu’na İmzacı Kuruluş Olarak Katıldı

500’ün üzerinde uluslararası denizcilik kuruluşu ve şirketlerin kabul ettiği deklarasyona KOSDER de destek vermek amacıyla imza attı.

kosder.org adresinden yapılan açıklamada Neptün Deklarasyonu’nun amacı hakkında da bilgi verildi.

Detaylar şu şekilde:

Gemi insanlarının günlük yaşamları ve sağlık durumlarını daha önce görülmemiş bir şekilde etkileyen COVID-19 salgını, denizlerde bir krizinin yaşanmasına neden olmuş, kontratları sona eren çok sayıda gemi personeli gemilerde görevlerine devam etmek zorunda kalmıştır. Neptün Deklarasyonu ile küresel ticaretin %90'ını gerçekleştiren gemi insanlarının karşı karşıya kaldıkları personel değişimi krizinin çözümü konusunda imza veren katılımcılar tarafından ortak bir sorumluluk alınmaktadır.

Deklarasyon ile gemi insanları ile ilgili olarak 4 temel hedefin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu hedefler aşağıda belirtilmektedir:

Gemi insanlarının kilit çalışanlar olarak tanınması ve COVID-19 aşısında öncelikli meslek grubu olarak belirlenmesi.

Mevcut en iyi uygulamalar baz alınarak yüksek standartlarda sağlık protokollerinin oluşturulması ve uygulanması.

Gemi insanlarının değişimlerini kolaylaştırmak amacıyla gemi işletmecileri ve kiracıları arasındaki iş birliğinin artırılması.

Önemli denizcilik merkezleri arasında havayolu bağlantılarının kurulması.

Vira Haber