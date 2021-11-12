İMEAK DTO Aliağa kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde geçtiğimiz hafta Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen İMEAK DTO 8. Müşterek Meslek Komiteleri toplantısı, transit yakıt ikmal ile ilgili son gelişmeler ve Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Eylül ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ekim ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“YUNAN ADALARINA HİZMET VEREN TEKNELERİN KLASLAMA SORUNU KONUŞULDU”

Demokrasi ve Özgürlükler (Yassıada) Adası’nda gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret Odası 8. Müşterek Meslek Komiteleri toplantısına katıldıklarını ve burada sektörün sorunlarını dile getirdiklerini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek şöyle devam etti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr.Osman Kan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda sektörümüzün sorunlarını dile getirdik. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın destekleriyle UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ile Yunan adalarına hizmet veren teknelerin klaslama sorunuyla alakalı özel bir toplantı yapıldı. Bu sorunun çözülmesi için gerekli adımlar konuşuldu. Bunun dışında Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ile İzmir Limanında işlemi biten gemilerin kılavuzluk ve römorkör hizmetleri için tahakkuk ettirilen tehlikeli madde farkı için kesilen farkların geri ödeneceği doğrultusunda bilgilendirme aldık. Ayrıca Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği’ne (ALDER) bağlı olan deniz fenerinin, Kıyı Emniyeti demirbaşına kayda alınması için konuşmalar yapıldı. Fenerimizle ilgili gerekli dosyayı Ankara’ya Bakanlık içindeki birimlere ilettik.” dedi.

“TRANSİT İŞLEMLERE START VERMEK İSTİYORUZ”

Başkan Adem Şimşek, Ekim ayı içerisinde Ege Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Mehmet Enver Kök ile bir araya gelerek yaptıkları toplantıda transit ikmalle ilgili olumlu görüşlerin Aliağa Gümrük Müdürlüğüne iletildiğini ve en yakın zamanda Aliağa Gümrük Müdürlüğüyle de bir araya gelerek transit işlemler için start vermeyi istediklerini belirtti.

“YAŞANAN SORUNLAR İLK MUHATAPLARINA İLETİLMİŞ OLACAK”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 17 – 18 Kasım 2021 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan ‘Türkiye Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Komisyonu’ toplantısına İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak katılacaklarını belirten Başkan Şimşek: “ İzmir’de gerçekleştirilecek olan bu toplantıya Yunanistan Heyetinin, Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte her iki ülkeden turizm sektör kuruluşlarının temsilcileri, tur operatörleri, hava yolu şirketlerinin temsilcileri, iki ülke arasında feribot taşımacılığı yapan şirketler, akademisyenler katılım sağlayacak. Bu toplantının bizler açısından önemi özellikle Yunan adalarına hizmet veremeyen üyelerimizin dertlerini direk olarak ilk muhataplarına iletebilecekleri bir ortam olacağını düşünüyorum. Umarım bu toplantı sonrası kapıların açılma haberi alınarak, pandemi boyunca en kötü etkilen sektör temsilcilerimiz işlerine geri dönebilirler.” dedi.

“ALİAĞA LİMANLARINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2021 yılının 10 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “2021 yılının 10. ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 1 Milyon 161 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 90 milyon groston, Netton olarak ise 60 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 434 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde %13,8 pay ile 2. sırada yer aldı. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın on aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artış göstererek 4 Bin 813 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021’in ilk 10 ayının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 10,3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 12 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlarla sektörümüzdeki bu hareketlilik diğer aylara da yansımaya devam edecektir.” dedi.

Başkan Şimşek, konuşmasını 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ile sonlandırdı. Başkan Şimşek, konuşmasının sonunda şu cümlelere yer verdi: “24 Kasım 1928 tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Baş Öğretmenliği’ni kabul ettiği gün olan ‘Öğretmenler Günü’nü, 24 Kasım’da kutlayacağız. Denizcilik camiası adına öğretmenlerimize şükran ve saygılarımı sunarken, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. ”

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber