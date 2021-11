GMC 2021'de deniz taşımacılığının geleceği konuşulacak

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Strathclyde Universitesi, Costanta Denizcilik Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi öncülüğünde 18-19 Kasım 2021 tarihleri arasında “The 4th Global International Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation (4. Küresel Uluslararası Deniz Teknolojisinde İnovasyon ve Deniz Taşımacılığının Geleceği Konferansı)– GMC’21” konulu bir konferans düzenlenecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Güven Kepçe, MedMarine, Sanmar ve Uzmar sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan GMC’21 konferansının bu yılki ana temaları “Denizcilik sektöründe dekarbonizasyon” ve "Pandeminin Denizcilik Eğitimi ve Deniz Taşımacılığına Etkileri" olarak belirlendi. 2 gün 24 ayrı oturumda çevrimiçi gerçekleştirilecek olan konferans, 128 bildiri, 360 yazar ve 24 oturum başkanını içeriyor. Uluslararası konferansa, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Hong-Kong, Endonezya, İran, Japonya, Kenya, Kore, Malezya, Hollanda, Norveç, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, İskoçya, Singapur, İspanya, İsveç, Amerika, Ukrayna gibi dünyanın dört bir yanından katılım sağlanacak.

Konferansta öne çıkan başlıklar aşağıdaki şekilde belirlendi:

•Deniz Taşımacılığı Yönetimi ve Teknolojileri

•Denizcilikte İnsan Faktörü

•Denizcilikte Yenilikçi Tasarım ve Buluşlar

•Denizcilikte Siber Güvenlik

•Denizcilikte Yeni Deniz Yakıtları ve Verimliliği

•Gemi İnşa, Lojistik, Deniz Hukuku

•Liman İşletmeciliği

•Deniz Taşımacılığında Dijital Yaklaşımlar.

Açılış, moderatörlüğü Kaptan Seda Turhan tarafından yapılacak GMC’21 uluslararası konferansına IMO Genel Sekreteri Kitack Lim gibi denizcilik sektörünün en önemli isimlerinin yanı sıra Prof. Dr. Dracos Vassalos (Strathclyde Üniversitesi-Deterministik Kurallardan Risk Temelli Kurallara Kadar Gemi Tasarımına Yolculuk), Prof. Dr. Sezgin Bakırdere (Yıldız Teknik Üniversitesi-Bir Analitik Kimyagerin Gözünden Antarktika) ve Dr. Gabriel Raıcu (Costanta Denizcilik Üniversitesi-Pandemi Sonrası Denizcilik Eğitimi Eğilimleri ve Paradigma Değişimi) ana konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca konferansta sunulan bildiriler arasında akademik kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda akademik olarak yayınlanmaya değer bulunan bildiriler tam metin olarak Journal of ETA Maritime Science (JEMS), Journal of Shipping and Trade, Journal of Maritime Transport and Logistics, CMU Annals, Journal of Marine and Life Sciences, Journal of Marine Technology and Environment dergilerinde yayınlanacak.

Bununla birlikte lisans öğrencileri için araştırma ve geliştirme proje yarışması düzenlenecek. İlk üçe giren başarılı öğrencilere belirli miktarlarda para ödülü verilecek.

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye, kongre web sayfası olan www.globalmaritimeconference.org adresinden ulaşılabiliyor. Konferansa katılım için konferans web sitesindeki kayıt bölümünden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Konferans Düzenleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Denizcilik endüstrimizin değerli paydaşlarının kongremize yapacağı katılımlardan dolayı, akademik, kurumsal ve sponsorluk desteklerinden dolayı, düzenleme kurulu olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunar, hayırlı, faydalı ve üretken bir kongre temennisi ile denizcilik kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Vira Haber