İMEAK DTO Aliağa Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantının gündeminde Aliağa-Midilli arasında yapılması planlanan vapur seferleri ve Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Ağustos ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Eylül ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“YENİ EĞİTİM YILI HAYIRLI OLSUN”

Geleceğimizi şekillendiren gençlerimizin bu zorlu zamanda gerekli fedakârlıkları göstererek ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inancının çok kuvvetli olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Şimşek şöyle devam etti: “Sancılı bir şekilde geçirdiğimiz pandemi sürecinde Eylül ayında orta öğretim ve liselerimiz eğitime başladı. Üniversitelerimiz de hayırlısıyla yüz yüze eğitim başlıyor. Bizler de İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak imkânlarımız doğrultusunda okullarımıza destek olmaya devam ediyoruz. 2021-2022 akademik yılının yüz yüze tamamlanmasını temenni ediyor, tüm denizci okullarımıza sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum.” dedi.

“ALİAĞA MİDİLLİ SEFERLERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Aliağa ile Midilli arasında yapılması planlanan karşılıklı vapur seferleri için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Adem Şimşek: “Eylül ayının sonunda Aliağa Kaymakamımız Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Balıkçıoğlu birlikte Ayvalık’a giderek, Aliağa’dan seferlerin başlatılabilmesi için Ayvalık Hudut Kapısı konumunda olan limanda altyapı ve diğer fiziki olanakları inceledik, görüş alışverişinde bulunduk. Meclis Üyemiz ve Ayvalık temsilcimiz Ali Jale’ye ziyaretimizin organizasyonun da yaptığı katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

“LİMANLARIMIZDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2021 yılının 9 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Adem Şimşek şunları söyledi: “2021 yılının 9. ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış göstererek 1 Milyon 30 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 79 milyon groston, Netton olarak ise 52,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 390 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde 13 pay ile 2. sırada yer aldı. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın dokuz aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış göstererek 4 Bin 310 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021’in ilk 9 ayının, geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 9,1milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 13 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer almıştır. Bu sonuçlara baktığımızda sektörümüzdeki bu hareketlilik şüphesiz devam edecektir.” dedi.

Başkan Şimşek, konuşmasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı ile sonlandırdı. Başkan Şimşek, konuşmasının sonunda şu cümlelere yer verdi: “Bu yıl Türkiye Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98’inci yıldönümünü kutlayacağız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber