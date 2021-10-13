UTİKAD'ın Yeni Genel Müdürü Belli Oldu

UTİKAD'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"UTİKAD Genel Müdürlüğü görevini 2011 yılından bu yana sürdüren Cavit Uğur’un Ekim ayı sonu itibarıyla derneğimizden ayrılacağını bildirmesini takiben Yönetim Kurulu kararı ile yerine UTİKAD Sektörel İlişkiler Müdürü Alperen Güler atandı.

1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla UTİKAD Genel Müdürü olarak göreve başlayacak olan Alperen Güler, "UTİKAD Yönetim Kurulu’nun güveni ve kararı neticesinde 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla UTİKAD İcra Kurulu’ndaki görevime derneğin Genel Müdürü olarak devam edeceğim. Dernekte Uzman olarak başladığım görevime daha sonra Sektörel İlişkiler Müdürü olarak devam etme şansı buldum. Bu süreçte lojistik sektörünü daha yakından tanıyabildim, üyelerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ettim. UTİKAD’ın faaliyetlerini daha iyiye götürme amacıyla Yönetim Kurulu’nun takdiri, vizyonu ve üyelerin desteği ile yeni görevime layık olma azmi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

UTİKAD olarak Cavit Uğur'a teşekkürlerimizi sunar, Alperen Güler'e ise yeni görevinde başarılar dileriz.

ALPEREN GÜLER

Alperen Güler, profesyonel iş hayatına finans sektöründe başladıktan sonra 2015 yılında UTİKAD İcra Kurulu’nda Uzman olarak çalışmaya başlamış ve 2019 yılında UTİKAD Sektörel İlişkiler Müdürü olarak görevine devam etmiştir.

1986 yılında İstanbul’da doğan Alperen Güler 2004 yılında Kartal Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiştir. Alperen Güler’in 2012 yılında İsveç’te Uppsala Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar bölümünden yüksek lisans derecesi vardır.

Evli ve bir çocuk babası olan Alperen Güler ayrıca FIATA Sürdürülebilir Lojistik Çalışma Grubu üyeliği, FIATA Lojistik Enstitüsü üyeliği yapmaktadır.

Vira Haber