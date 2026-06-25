İMEAK DTO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda yaklaşan organ seçimleri gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, üçüncü dönem için aday olmayacağını açıklarken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile Meclis Üyesi Şadan Kaptanoğlu, yeni dönem için başkan adaylıklarını ilan etti.

Oda Meclis Salonu'nda, Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ekonomik ve sektörel gelişmelerin yanı sıra yaklaşan oda seçimleri de değerlendirildi.

ABD-İran mutabakatı denizcilik piyasalarına olumlu yansıdı

Konuşmasında küresel gelişmelere değinen Tamer Kıran, yaklaşık 100 günden fazla süren ABD-İran savaşının tarafların üzerinde uzlaştığı 60 günlük ön anlaşmayla şimdilik sona ermiş gibi göründüğünü belirtti. Kıran, iki ülke arasında varılan geçici mutabakatın en önemli sonuçlarından birinin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinin yeniden canlanmaya başlaması olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki dönemde piyasaların odağında anlaşmanın sahadaki uygulamasının yer alacağını belirten Kıran, bölgede yaşanabilecek güvenlik sorunlarının süreci yeniden zorlaştırma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz'deki saldırılar endişe yarattı

Karadeniz'de son dönemde Türk bayraklı, Türk sahipli veya Türk işletmeciliğindeki ticaret gemilerini hedef alan saldırıların denizcilik camiasında derin üzüntü ve endişe yarattığını kaydeden Kıran, Oda tarafından Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını bildirdi.

Kıran, "Oda olarak Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla konunun takipçisi olmaya ve gerekli tüm girişimleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gemi Acenteleri Yönetmeliği için revizyon beklentisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıran, özellikle B sınıfı acentelerde aranacak personel istihdam şartlarına yönelik üyelerden yoğun geri bildirim aldıklarını belirtti.

Üyelerden gelen görüş ve taleplerin Bakanlığa iletildiğini ifade eden Kıran, uygulamada sıkıntı yaratabilecek hususların yeniden değerlendirilmesi ve gerekli revizyonların yapılmasına yönelik beklentilerinin sürdüğünü söyledi.

İş Bankası ile finansman protokolü

Haziran ayında üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye İş Bankası ile önemli bir iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Kıran, protokolün sektör için hayırlı olmasını temenni etti.

Denizci Ülke Denizci Millet Yarışması sonuçlandı

İMEAK DTO tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Denizci Ülke Denizci Millet Proje Yarışması'nın sonuçlandığını açıklayan Kıran, birincilik ödülünü Doğuhan Hazar Cengiz'in "MARBEE-NDT Drone", ikincilik ödülünü Umut Şahan'ın "MALTİS: Manyetik Tork Tabanlı Lateral-Aksiyel Su Altı İtki Sistemi" ve üçüncülük ödülünü ise Tarık Özkul'un "AeroFOLD Rüzgâr Türbini Teknolojisinin Denizcilik Uygulaması" projelerinin kazandığını açıkladı.

"Üçüncü dönem için aday olmayacağım"

Yaklaşan oda seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tamer Kıran, 2018 yılından bu yana görev yaptıkları süreçte Oda'nın mali ve kurumsal yapısını önemli ölçüde güçlendirdiklerini belirtti.

Kurumların sürdürülebilirliğine vurgu yapan Kıran, üçüncü dönem için Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağını açıklayarak şunları söyledi:

"Her ne kadar sektörümüzün çok büyük bir kesiminden üçüncü dönem için başkanlığa tekrar aday olmam yönünde güçlü bir teveccüh görmüş olsam da, ilk günden beri dile getirdiğimiz kurumsallık, sürdürülebilirlik ve kişilerden bağımsız güçlü kurumlar anlayışı doğrultusunda önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmama kararı aldım."

Kıran ayrıca, gelecek dönemde Oda'nın yönetim sorumluluğunu üstlenecek isim olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit'i işaret etti.

Toplantıda söz alan Recep Düzgit ve Şadan Kaptanoğlu da yeni dönem için Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olduklarını açıkladılar.

Vira Haber