Tamer Kıran Aday Olmayacağını Açıkladı: Yeni Adaylar Recep Düzgit ve Şadan Kaptanoğlu

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, üçüncü dönem için aday olmayacağını açıklarken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile Meclis Üyesi Şadan Kaptanoğlu yeni dönem için İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduklarını duyurdu.

Oda Meclis Salonu'nda, Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, yaklaşan seçimler de toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Tamer Kıran: "Önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmama kararı aldım"

Konuşmasında geride kalan sekiz yıllık dönemi değerlendiren Tamer Kıran, göreve geldikleri 2018 yılından bu yana sektörün ve ülkenin çok zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, döviz kuru krizinden Covid-19 pandemisine, küresel ekonomik dalgalanmalardan Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok zorluğa rağmen Oda'yı istişare kültürüyle yönettiklerini ifade etti.

Görev süreleri boyunca Oda'nın mali yapısını güçlendirdiklerini, 2018 yılında yaklaşık 97 milyon lira olan bütçenin bugün 1 milyar 700 milyon liraya ulaştığını belirten Kıran, göreve geldiklerinde yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan Oda borcunun tamamen kapatıldığını söyledi. Piri Reis Üniversitesi'nin de aynı dönemde önemli bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Kıran, üniversitenin finansal yükümlülüklerinin sona erdirildiğini ve güçlü bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti.

Kurumların sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Tamer Kıran, üçüncü dönem için aday olmayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Kurumları güçlü kılan yalnızca başardıkları işler değildir. Kurumları asıl güçlü kılan, onları yönetenlerin kurumsallığa sahip çıkmaları, sürdürülebilirliği sağlamaları ve günü geldiğinde görevi liyakatli insanlara bırakabilme olgunluğunu göstermeleridir.

Bu makamların kimseye ait olmadığına, önemli olanın koltuklarda ne kadar süre oturduğumuz değil, Odamıza ve sektörümüze ne değerler kattığımız olduğuna inandım. Hiçbir zaman makamları amaç olarak görmedim. Günü geldiğinde görevi teslim etmenin bir sorumluluk olduğuna inandım. 2018 yılında yola çıkarken bu düşüncedeydim, bugün de aynı düşüncedeyim.

Her ne kadar sektörümüzün çok büyük bir kesiminden üçüncü dönem için Başkanlığa tekrar aday olmam yönünde çok güçlü bir teveccüh görmüş olsam da bu ilkeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmama kararı aldım. Tabii ki bu kararı almak benim için çok zor oldu. Ancak ilk günden beri dile getirdiğimiz kurumsallık, sürdürülebilirlik, kişilerden bağımsız kurumların güçlü olması ilke ve prensipleri doğrultusunda hem Odamız hem sektörümüz için en doğru kararın bu olduğu konusunda müsterihim."

"Bu bir veda konuşması değil"

Deniz Ticaret Odası ile bağının taşıdığı unvanlardan çok daha derin olduğunu ifade eden Kıran, Oda çatısı altında farklı görevlerde hizmet etmeye devam etmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu nedenle bugün burada bir veda konuşması yapmıyorum. Sadece hizmet etme sorumluluğunu farklı bir görev altında sürdürme irademi sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki siz kıymetli üyelerimizin teveccühü olursa, önümüzdeki dönemde de Odamızın çatısı altında, kurumsal birikimimizi ve ortak değerlerimizi geleceğe taşımaya katkı sunacak bir sorumluluk üstlenerek denizcilik camiamıza hizmet etmeyi sürdürmek arzusundayım.

Bugüne kadar nasıl bu camianın meseleleriyle dertlendiysem, bundan sonra da aynı heyecanla, aynı samimiyetle ve aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğim. Birlikte çok önemli projeleri hayata geçirdik. Çözülemeyen sorunları çözdük, başlanmaya cesaret edilemeyen işlere başladık. Allah'a şükür, üstlendiğimiz her görevi alnımızın akıyla tamamladık, tamamlamaya da devam ediyoruz."

Kıran ayrıca, gelecek dönemde Oda'nın yönetim sorumluluğunu üstlenecek isim konusunda görüşünü de paylaşarak, iki dönemdir birlikte çalıştığı Recep Düzgit'in bilgi, tecrübe ve birikimiyle Oda'yı daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Recep Düzgit adaylığını açıkladı

Toplantıda söz alan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit de yeni dönem için Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Konuşmasına Tamer Kıran'a teşekkür ederek başlayan Düzgit, Oda'nın kurumsal kültürüne vurgu yaptı.

"Öncelikle Sayın Başkanımız Tamer Kıran'a bugün yaptığı anlamlı, samimi ve hepimize örnek olacak konuşması için gönülden teşekkür ediyorum. Kendisiyle tanışıklığımız 1990'lı yıllarda, yan yana iki binada faaliyet gösteren şirketlerimiz vesilesiyle başladı.

Sonrasında bu dostluk, Deniz Ticaret Odamızın Meslek Komitelerinde, Türk Boğazları ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda, Yönetim Kurulu'nda ve son sekiz yıldır Başkan ve Başkan Yardımcısı olarak omuz omuza verdiğimiz mücadeleyle daha da güçlendi.

Bugün yaptığı konuşmada da aslında hepimize çok önemli bir mesaj verdi. Görevler gelip geçer. Kurumlar kalır. Makamlar kişilere ait değildir. Onlar, üyelerimizin bize emanet ettiği sorumluluklardır. Bugün ortaya konulan bu yaklaşımın, Odamızın kurumsal kültürüne uzun yıllar örnek olacak bir duruş olduğuna yürekten inanıyorum."

Yaklaşık 32 yıldır Oda bünyesinde görev yaptığını ifade eden Düzgit, şöyle devam etti:

"1994 yılında Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü çalışmalarıyla fiilen başladığım bu yolculuk, 1995 yılından bu yana kesintisiz Meclis Üyeliği, çeşitli komisyon ve yönetim görevleriyle devam etti.

Bugün geldiğim noktada, Odamızın çalışma düzenini, sektörümüzün ihtiyaçlarını, üyelerimizin beklentilerini ve denizciliğimizin karşı karşıya bulunduğu sorunları yakından bilen bir kardeşiniz olarak huzurlarınızdayım. Bütün bu birikim ve tecrübeyle artık Odamıza daha büyük bir sorumluluk altında hizmet etme zamanı geldiğine inanıyorum."

Düzgit, adaylığını şu sözlerle açıkladı:

"Bu inançla ve sizlerden aldığım güçle, 2026 yılı Ekim-Kasım aylarında yapılacak İMEAK Deniz Ticaret Odası Organ Seçimlerinde, liyakatli, tecrübeli, sektörümüzün tüm kesimlerini temsil edecek güçlü bir ekiple Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum.

Sekiz yıl önce Tamer Başkan ile çıktığımız bu yolda istişareyi, birlik ve beraberliği yönetim anlayışımızın temeline koymuştuk. Bugün de yine kendisiyle el ele, sektörümüzün ulusal ve uluslararası rekabet gücünü geliştiren, Odamızın tüm organlarıyla iletişim içinde, liyakati esas alan, görev paylaşımını önemseyen ve birlikte çalışma kültürünü daha da güçlendiren bir anlayışla, üyelerimize çok daha etkin hizmetler sunmaya ve Odamızı yeni başarılara taşımaya talibim."

Şadan Kaptanoğlu da başkanlık yarışına katıldı

Meclis toplantısında söz alan Meclis Üyesi Şadan Kaptanoğlu da Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Kaptanoğlu, bugüne kadar Oda'ya hizmet eden tüm başkanlara teşekkür ederek, Oda'nın yeni bir rotaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Bugün başkanlık adaylığımı bir kez daha sizlerin huzurunda ilan etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugüne kadar Odamıza emek vermiş tüm başkanlarımızın birikimini saygıyla sahipleniyor, katkıları, çalışmaları ve hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Büyüyerek, ekleyerek, birlik olarak ilerleyeceğiz. Sektörümüz ve dünya hızla dönüşüyor. Odamız ya bu dönüşümü yönetir ya da dönüşümün gerisinde kalır. Dolayısıyla yeni bir rotaya ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Gelecek dönemde Odamızın hedefi daha fazla sonuç almak, daha fazla etki üretmek olmalıdır.

Hep birlikte ortak akılla ve dayanışma ruhuyla Türk denizciliği için en iyisini yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Konuşmasında Kabotaj Kanunu'nun 100. yılına ve Dünya Denizciler Günü'ne de değinen Kaptanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kabotaj Kanunumuzun yürürlüğe girişinin yüzüncü yılına yaklaştığımız bu günlerde sektörümüzün geldiği nokta ile gurur duyuyorum. Bugün aynı zamanda Dünya Denizciler Günü'nü de kutluyoruz.

Denizcilik Türk milletinin milli ülküsüdür. Bu ülkü bağımsızlığımızın, üretim gücümüzün, ticaretimizin ve geleceğe bakışımızın en önemli unsurlarından biridir. Şimdi hem Kabotajımızın yüzüncü yılı için hem de ülkemizin denizcilik gücüne katkı sağlayan tüm denizcilerimiz için sizlerden bir alkış rica ediyorum. Denizciler Günümüz kutlu olsun. Kazanan her zaman Türk denizciliği olsun."

Vira Haber