Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde içinde 1 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYIEM-6' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

'KIYIEM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki'ye yanaştırıldı.

Vira Haber