KTÜ DUİM Mezunlar Derneği’nden Dünya Denizciler Günü’ne Anlamlı Organizasyon

25 Haziran Dünya Denizciler Günü kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (DUİM) Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen "İnsan Odaklı Denizciliğin Geleceği" temalı özel panel, mezuniyet töreni ve gala yemeği, denizcilik sektörünün farklı paydaşlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; kamu kurumları, üniversiteler, denizcilik şirketleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve mezunlar bir araya gelerek denizciliğin geleceğini insan odağında değerlendirdi.

Gün boyunca düzenlenen üç ayrı panelde; denizcilerde mental sağlık ve psikolojik dayanıklılık, Crew Welfare 2.0 yaklaşımı kapsamında değişen denizci refahı anlayışı, Türk deniz iş gücünün geleceği, eğitim, sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet gücü gibi sektörün güncel başlıkları alanında uzman moderatör ve panelistler tarafından çok yönlü şekilde ele alındı.

Panellerde ortak görüş olarak, teknolojik dönüşümün ve sürdürülebilirlik hedeflerinin ancak güçlü bir insan kaynağıyla başarıya ulaşabileceği vurgulanırken, denizcilerin yalnızca operasyonların değil, küresel ticaretin de en değerli unsurları olduğu ifade edildi. Etkinliğin, sektörün geleceğine ilişkin fikir alışverişine zemin hazırlamasının yanı sıra akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de önemli katkı sağladığı belirtildi.

Panel programının ardından gerçekleştirilen KTÜ DUİM ve GMİM Mezuniyet Töreni ile genç denizciler meslek hayatlarına ilk adımlarını attı. Günün sonunda düzenlenen KTÜ DUİM Gala Yemeği ise mezunları, öğrencileri ve sektör temsilcilerini aynı masada buluşturarak güçlü bir dayanışma ortamı oluşturdu.

Kaptan Orhan Kasap: "Denizciliğin geleceğini konuşan anlamlı bir organizasyonu başarıyla tamamladık"

KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Orhan Kasap, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Dünya Denizciler Günü'nü yalnızca kutlamakla kalmayıp denizciliğin geleceğini de ele alan kapsamlı bir organizasyonu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kasap, şunları söyledi:

"25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nü yalnızca kutlayan değil, denizciliğin geleceğini konuşan, çözüm önerileri üreten ve sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getiren anlamlı bir organizasyonu başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza, değerli panelistlerimize, moderatörlerimize, desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza, üniversitemize, mezunlarımıza, öğrencilerimize ve büyük bir özveriyle çalışan organizasyon ekibimize KTÜ DUİM Mezunlar Derneği adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Denizciliğe değer katacak birlik ve dayanışmanın artarak devam etmesini temenni ediyor, tüm deniz insanlarımıza emniyetli ve başarılı seyirler diliyorum."

Dünya Denizciler Günü'nün ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen organizasyon, yalnızca bir kutlama etkinliği olmanın ötesine geçerek; insan odaklı, sürdürülebilir ve güçlü bir denizcilik geleceği için ortak aklın ortaya konduğu önemli bir buluşma olarak hafızalarda yerini aldı.