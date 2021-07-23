İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Bayramlaştı

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Covid-19 salgınını önemli ölçüde kontrol altına alarak, normale daha yakın bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu sürdürmek ve daha iyi hale getirmek elimizde” dedi.

BİR ÇAĞRI DA DOĞUSEL’DEN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi bayramlaşma programı, bayramının ikinci gününde Körfez Hacı Osman Mahallesi Bostan Sokak’taki hizmet binasında gerçekleşti. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal, Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Parlak’ın ev sahipliğindeki bayramlaşma programına Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş, Şube Üyeleri, STK’lar ve denizciler katıldı. Başkan Doğusel, Covid-19 salgının kontrol altına alınmaya başlandığı, daha iyi şartlarda bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Dileğimiz bu güzel günlerin devam etmesi ve artık tamamen normal hayata dönmektir. Aşı olanların sayısı arttıkça bunu başarmamız daha kolay olacaktır. Bu nedenle güzel günleri devam ettirmek elimizde. Öyle inanıyorum ki, herkes yersiz endişeleri bir kenara bırakarak aşı olacak ve bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Denizciler olarak bu bayrama girerken yaşadığımız bir başka sevinç ise, denizlerimizde müsilaj temizliğinin tamamlanmış olmasıdır. Bir ay gibi kısa sürede bu temizliğin bitirilmiş olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Dünyaya barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Vira Haber