Gine'deki Alport Konakri Limanı Türk firmaların yatırımıyla büyüyor

Ülkenin başkenti Konakri'de toplu taşıma ve geri dönüşüm çalışmaları da yürüten Albayrak Grubu, 2018 yılından bu yana işlettiği kentin en önemli limanlarından Alport Konakri Limanı'nı büyütme ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

"Gine halkının ve idarecilerinin takdirini kazanmak gurur verici"

Albayrak Alport firmasının Konakri'deki Temsil ve Protokol Müdürü Ecevit Ercan, AA muhabirine, "yap, işlet, devret" modeliyle Konakri'deki limanı büyütme çalışmasına başladıklarını ve 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Albayrak Grubu olarak 2016'dan beri Gine'de olduklarını belirten Ercan, şunları kaydetti: "Buradaki ilk projemiz toplu taşımaydı. Hali hazırda Konakri şehrinin toplu taşıma hizmetini sağlıyoruz. Bunun yanında şehrin temizliğiyle ilgili geri dönüşüm şirketimiz bulunuyor. Dört yıldır ailemle burada yaşıyorum. Buradaki değişimi birebir gözlemleme fırsatı buldum. Özellikle Gine halkının ve idarecilerinin takdir ve beğenisini kazanmak bizi gururlandırıyor. Bir Türk şirketinin, şehre ve halkın gündelik hayatına dokunan bu projeleri başarıyla gerçekleştirmiş olması bizleri mutlu ediyor.

"Son olarak liman projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ercan, "Tüm etaplarıyla tamamlanırsa toplam proje bedeli 500 milyon dolar olacak. Yıllık elleçleme kapasitesi 1,5 milyon tondan 3 milyon tona ulaşmış durumda." diye konuştu. Alport Konakri Limanı Operasyon Müdürü Ali Akın Dinçer ise limanın çeşitli ebat ve büyüklüklerde birçok gemiyi misafir ettiğini aktardı.

Şu anda 2 kilometrelik parçalar halinde rıhtımların bulunduğunu ve hedeflerinin bu kapasiteyi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Dinçer, projenin tamamlanmasıyla 4 kilometrelik rıhtıma sahip olacaklarını vurguladı.

Limanda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Dinçer, şöyle devam etti:"Burada genellikle klinker, big bag, çuvallı yükler, gıda yükleri, inşaat gibi çeşitli malzemeleri elleçliyoruz. Albayrak Grubu olarak bu limanı aldıktan sonra çeşitli yatırımlarda da bulunduk. Hedefimiz işteki verimliliği artırmak. Burayı aldıktan sonra operasyon süreleri yarı yarıya indi. Personellere iyileştirme ve eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz. Gineli çalışanlarımıza mesleki eğitim vermek için açtığımız bir eğitim merkezimiz var. Limanımız yaklaşık 260 bin metrekare açık alana sahip. Toplamda 11 bin metre kareye tekabül eden kapalı depo alanlarımız mevcut. Limanımızın şu anki yapısında, çeşitli birimler çeşitli ülkelerden çalıştırdığımız 1800 personel bulunuyor. Öngörümüz liman tamamlandığında bu sayının 2,5 katına çıkacağı yönünde."

Vira Haber