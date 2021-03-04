İMEAK DTO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi!

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı, 4 Mart Perşembe günü saat 14:00’te video konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Meclis toplantısı aynı zamanda odanın resmi Youtube kanalı tarafından yayınlandı.

Salih Zeki Çakır’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, gündeme geçilmeden önce yönetim kurulunun ek gündem talebi doğrultusunda Kocaeli şubesi hizmet binasının yanındaki arazinin satın alınmasının gündeme alınması oylamaya sunularak kabul edildi.

Toplantı, Barış Türkmen'in vefatları okumasıyla devam etti. Salih Zeki Çakır hayatını kaybedenlerden İnebolu Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karavelioğlu'nu saygıyla anarak; ''İlhan Karavelioğlu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Çok yakından tanıdığımız, sektörümüze çok büyük katkıları olmuş, beyefendi ve tecrübeli bir isimdi. Kendisine Allahtan gani gani rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Salih Zeki Çakır katılım sınırları ve mevzuatın belirttiği limitleri aşan üyelere uyarıda bulunulduğunu açıklayarak ikaz, ihtar ve hatırlatma yazısı gönderildiğinin altını çizdi. Çakır, bu toplantıya da katılmayan söz konusu üyelerin meclis üyeliklerinin düşürüleceğini vurguladı. Çakır meclis toplantılarından şikâyeti olanların istifa yöntemine başvurmaları konusunda hassasiyet göstermelerini gerektiğini söyleyerek; ''Yeterli sayıda üye olsa da istenilen toplantı sayısı maalesef olmamaktadır. Bu da buradaki çalışmaların bana göre şevkini kırmaktadır. Normalde, bütün arkadaşlarımız kendilerine oy verenlerin saygısı gereği toplantılara katılıp kendi komitelerinin ve denizcilik sorunlarını takip edip görüş ve önerilerini sumaları beklenmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Çakır, ''Diğer bir başka konu, Şubat toplantımızda bir meclis üyemizin Pendik balıkçı barınağındaki bağlama yerleriyle alakalı, orada olan projeden etkilenen birtakım üyelerimizin şikayetini dile getiren bir meclis üyesi arkadaşımız vardı. Bu şikâyete binaen hassasiyet gösterip 5 sayfalık meclis başkanlığımıza bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Tuzla liman başkanımız Burhan Kuş Bey. Bu şikâyete binaen gerekli izahatları ve gerekçeleri yazdı. Bu sorunu gündeme getiren arkadaşlara bu 5 sayfalık yazı iletilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Salih Zeki Çakır'ın konuşmasının ardından gündem maddeleri şubat ayı 35 sayılı toplantı zabıtlarının onaylanması ve Aygün Özgen'in 2021 Ocak Dönemi Gelir Gider Hesap Durumu başlıklı sunumuyla devam etti.

KOCAELİ ŞUBESİ HİZMET BİNASININ 6 MİLYON 150 BİN TL BEDELLE SATIN ALINMASI KABUL EDİLDİ!

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli şubesi hizmet binasının 6 milyon 150 bin TL bedelle satın alınmasının onaya sunulması hakkında; ''Halihazırda Kocaeli Şubemizin Hizmet Binası olarak kiracı sıfatıyla kullanmakta olduğu binanın sahibi olan Arüv Çevre firması iş yeri değişikliği sebebiyle ayrılma kararı aldı. Bundan dolayı da binayı 7 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı. Buradan hareketle yaptığımız görüşmeler neticesinde kendileriyle sizin onayınıza vabeste buranın 6 milyon 150 bin TL bedelle satın alınması için anlaştık. Arüv firması önümüzdeki dönemde bir süre buradaki ofisini devam ettirmeyi düşünüyor. Kullandıkları 1 katta aylık 10 bin TL bedelle oturmaya devam edecekler. Kocaeli bölgesi önemli bir bölge. Bodrum ile başladık ve peşinden Aliağa binamızı satın aldık. Bu sırada İzmir binamızın inşaatı devam ediyor. Şimdi de bu imkan çıktı ve satın alma konusunda hareketlendik. Uygun görüyorsanız onayınızı istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ardından onaya sunulan satın alma işlemi kabul edildi.

DTO Kocaeli Başkanı Vedat Doğusel; ''Bizler için çok önemli olan bu kararı alan meclise hem Kocaeli şubemiz hem de tüm denizciler olarak gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren genel merkezimizle uyumlu bir şekilde, onların bize vermiş olduğu katkılarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktayız. Binanın hepimiz için hayırlı olması dileğiyle, teşekkür ediyorum. Allah hiçbirimizi utandırmasın'' ifadelerini kullandı.

Toplantı, Şubat Ayı faaliyetleri sunumunun ardından Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın 2020 yılı mali performansı hakkında görüşlerini paylaşmasıyla devam etti. Kıran, her ay gündeme dair yaptığı konuşmayı, meclis toplantısı akabinde yapılacak Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'nda yapacağını açıkladı.

''ODAMIZIN HİÇBİR BANKA YA DA FİNANS KURUMUNA BANKA BORCU KALMAMIŞTIR!''

Odanın banka ve finans kurumlarına olan borçlarının tamamen kapandığını açıklayan Kıran; ''Göreve geldiğimiz gün odamızın 10 milyon 288 bin 46 TL ve 6 milyon 823 bin 33 dolar kredi borcu vardı. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki 25 Ağustos 2020 tarihinde yaptığımız son ödemeyle birlikte odamızın hiçbir banka ya da finans kurumuna banka borcu kalmamıştır.'' ifadelerini kullandı.

''DENİZCİ KADINLARIMIZIN SAYISININ GİDEREK ARTMASI SEVİNDİRİCİ!''

8 Mart Dünya Kadınalar günü kutlanacak. Kadınlarımız artık birçok sektörde çalışma hayatına önemli katkılar sağlıyor. Erkeklerin ağırlıkta olduğu denizcilik sektöründe gemiler dahil olmak üzere fiilen çalışan kadınlarımızın sayısının giderek artması sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle denizcilik sektörü başta olmak üzere dün çalışan kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyorum.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM!

Bu yıl 18 Mart'ta kahraman askerlerimizin bu milletin kimseye boyun eğmeyeceğini eşsiz bir şekilde ilan ettiği Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönmüne erişeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

''MÜBAREK GECELERİN TÜM DÜNYA İNSANLARINA SAĞLIK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM!''

Yine 10 Mart'ta Miraç, 27 Mart'ta ise Berat kandillerini karşılayacağız. Mübarek gecelerin salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde hastalara şifa, tüm dünya insanlarına sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.'' ifadelerini kullandı. Tamer Kıran'ın konuşmasının ardından Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'na geçildi.

Vira Haber